Bendodo (PP) sostiene que Sánchez se centra en la evacuación del crucero para "no hablar de la corrupción"

Evacuación en lancha de pasajeros a bordo del crucero MV Hondius fondeado cerca del puerto de Granadilla, a 11 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha enmarcado este martes la rueda de prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la operación de evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en su intención de "no hablar de la corrupción que la rodea" en su partido y en su entorno familiar.

En una atención a medios en Sevilla para denunciar las supuestas mordidas de la trama Cerdán, Koldo y Ábalos en torno a las obras del puente del Centenario, Bendodo ha insistido en que el Partido Popular ha pedido "información y explicaciones" sobre los motivos por los que el barco tenía que llegar a Canarias y no a Cabo Verde para poder desplegar el operativo que finalmente se ha hecho en suelo español.

De esta forma ha contestado el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis electoral del Partido Popular a las críticas de Sánchez a quienes se han opuesto a la decisión del Gobierno de permitir que el barco llegase a las costas españolas, en concreto al puerto de Granadilla de Abona en Tenerife, aunque ha evitado dar nombres. "Algunos nos recomendaron ignorar esa llamada, unos pocos nos lo exigieron y otros que suelen opinar sobre cualquier cosa guardaron un silencio interesado", ha indicado, haciendo hincapié en que en el barco viajaban "compatriotas españoles".

"Por qué no vamos a proteger a nuestros compatriotas que estaban en ese crucero y por qué no vamos a ayudar a quienes lo necesitan si está en nuestra mano hacerlo", ha seguido, incidiendo en que el mundo "no necesita más egoísmo ni más miedo" sino "países solidarios que quieran dar un paso al frente". El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), fue quien se opuso con más vehemencia a que el barco recalase en las islas, y reclamó en repetidas ocasiones que la evacuación se realizase desde Cabo Verde y que el barco no pusiese rumbo a Canarias.

Sánchez ha sido interrogado en dos ocasiones por las críticas de Clavijo, aunque ha evitado señalarle directamente y se ha remitido al reconocimiento internacional, en concreto a las palabras del papa León XIV que expresó "su reconocimiento y admiración a la sociedad canaria, que ha dado ejemplo de solidaridad y empatía", según Sánchez. Tras ser preguntado sobre si volverá a hablar con el presidente autonómico, dado que sigue expresando su molestia con el Gobierno central, ha dicho que están "encantados de seguir hablando, conversar y dialogar con una institución tan importante como el Gobierno de Canarias".