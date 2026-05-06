Bendodo (PP) tilda de "fraude" el uso de fondos europeos para pagar pensiones y advierte de "posibles sanciones"

Elías Bendodo comparece ante los medios en Alcalá la Real. - EUROPA PRESS

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha tildado este miércoles de "fraude" el uso de fondos europeos para abonar pensiones y ha advertido de "posibles sanciones" de la Unión Europea.

Así lo ha indicado en una comparecencia en Alcalá la Real (Jaén), donde ha aludido a un informe del Tribunal de Cuentas que señala que el Gobierno tuvo que recurrir en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de euros de fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito generada por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde 2023.

Bendodo ha afirmado que esta situación es "de juzgado de guardia" y forma parte del "roto tremendo" que la exministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha dejado en el Ejecutivo central, que lleva tres años sin PGE.

Tras considerar que "el socialismo se acaba cuando se le acaba el dinero de todos", ha lamentado "el fraude" que se da al haber "desviado dinero de los fondos europeos, que estaban para inversión y para otras cuestiones, para poder pagar las pensiones".

"Nos está investigando la Unión Europea por el mal uso de los fondos europeos porque el Gobierno, debido a su mala gestión y no tener presupuesto, no podía pagar las pensiones y lo ha cogido de fondos europeos que están destinados a otras cosas", ha afirmado.

El dirigente 'popular' ha aludido a la "gran inseguridad jurídica" a la que se está sometiendo las pensiones "por esa incapacidad de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado", al tiempo que ha alertado de posibles consecuencias.

"Nos enfrentamos a posibles sanciones de la Unión Europea que puede tener, evidentemente, repercusión en los pagos que ya se han hecho. Esta es la gestión del socialismo y esta es la gestión de María Jesús Montero al frente del Ministerio", ha concluido.