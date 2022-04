Bendodo subraya que PSOE "se queda solo" en rechazo a Ley Policías Locales y atenúa diferencias con Estado con la Lista

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha considerado este martes que el rechazo del PSOE a la Ley de Policías Locales de Andalucía, que se debate este miércoles en el Pleno del Parlamento y a la que ha presentado una enmienda a la totalidad, demuestra "que se ha quedado solo", partido al que ha retratado, incluso, distanciado de los sindicatos.

Bendodo también se ha pronunciado sobre la negociación abierta con el Gobierno en el seno de un grupo de trabajo de la Comisión Bilateral Junta-Estado sobre 42 artículos de la Ley para el Impulso de la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), la nueva Ley del Suelo autonómica, con objeto de evitar que el Estado presente un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Bendodo ha minimizado las discrepancias con el Gobierno sobre esos 42 artículos de la Lista para trasladar a los medios un "quédese con la idea de que las discrepancias no van a afectar al contenido principal".

En la rueda de prensa posterior del Consejo de Gobierno, Bendodo ha defendido sobre la normativa de Polícias Locales, cuya tramitación parlamentaria arranca este miércoles, que el Gobierno andaluz "lleva toda la legislatura hablando con los ayuntamientos", afirmación que ha proyectado en el hecho de contar "con un acuerdo con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias)", así como con los sindicatos.

Bendodo, que ha asegurado que el PSOE ha intentado que los sindicatos no avalaran el texto de Policías Locales y ha concretado esa petición en el caso de UGT, se ha preguntado "por qué el PSOE se queda solo", para explicar entonces que "los acuerdos se abordan entre los portavoces parlamentarios" y trasladar seguidamente que esa conversación la hubo entre el popular José Antonio Nieto y la socialista Ángeles Férriz y colegir que la postura del PSOE responde a que "ahora sea el no por el no".

En el caso de la negociación abierta con el Gobierno sobre la Lista, el consejero y portavoz ha sostenido su perspectiva de que "los trabajos serán fructíferos" para esgrimir entonces que la normativa sobre suelo cuenta con diferentes avales, entre los que ha blandido "el del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, el del Consejo Consultivo, de la FAMP, el Consejo de Gobierno Locales", para trasladar que "es una ley bien recibida" entre los ayuntamientos.

Tras recordar que hubo una negociación similar con el Gobierno con el decreto de viviendas irregulares, en referencia al Decreto-ley 3/2019 sobre adecuación ambiental y territorial de edificaciones irregulares, ha sostenido que "se van a resolver las dudas planteadas por el Estado" tras proclamar que la Lista "es una buena ley, respetuosa con la autonomía local", mientras que su contribución la ha proyectado hacia "frenar el caos urbanístico".