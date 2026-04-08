Benito Morillo repite como cabeza de lista de Vox en la provincia de Jaén

Archivo - El parlamentario andaluz de VOX Benito Morillo/Archivo - VOX - Archivo

JAÉN 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actual parlamentario andaluz Benito Morillo repite como cabeza de lista de Vox para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. De esta forma, encabeza la candidatura de la que será su tercera legislatura en el Parlamento andaluz.

El número dos de la candidatura por la provincia de Jaén, tal y como se ha informado desde la formación en un comunicado, es para Alba Sánchez, auxiliar del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Linares desde 2023 y coordinadora local de Vox en dicha localidad.

El concejal portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Úbeda, Fernando Navas, ocupa el tercer puesto. Le sigue Pilar Sánchez, concejal portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo.

Tras la aprobación de las listas por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Vox celebrará este jueves en Málaga el acto de presentación de candidatos.