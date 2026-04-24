La Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la UCO reivindica su legado y su patrimonio

Autoridades durante la publicación de la obra, en la biblioteca de la facultad. - UCO

CÓRDOBA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido este viernes el acto de presentación de la obra 'Evolución del libro escolar', una publicación con la que la Universidad reivindica su legado y su patrimonio bibliográfico.

El libro, editado con la colaboración de UCOCultura y UCOPress en el marco del programa 'Abril en la Biblioteca', muestra una parte del patrimonio bibliográfico que atesora la Biblioteca Universitaria. Concretamente, recoge una selección del fondo de libros escolares españoles, en un detenido recorrido temático y visual que se inicia con la plasmación en los textos escolares de la primera ley de educación, la Ley Moyano de 1857, y recorre más de un siglo para llegar hasta la última etapa del franquismo.

El catálogo, coordinado por la responsable del servicio bibliotecario de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, Francisca Morales, se concibe como un testimonio de la exposición 'Evolución del libro escolar', celebrada en el año 2023, y pone en valor uno de los fondos históricos más significativos de la UCO: el que custodia la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología.

Se trata de una colección estrechamente ligada a los orígenes de la Escuela Normal de Maestros y a la historia de la formación del magisterio, que permite recorrer, a través de libros escolares que reflejan la sociedad que los produjo, una parte esencial de la memoria educativa universitaria y de las corrientes pedagógicas de la época.

Concretamente, el catálogo recoge los libros que fueron seleccionados en aquella muestra: un total de 175 ejemplares fechados desde mediados del siglo XIX hasta los años 60 del siglo XX, y que han sido enumerados de manera correlativa y organizados en 16 materias. Los materiales están dispuestos cronológicamente dentro de cada temática, para evidenciar así la evolución documentada a través de imágenes de las portadas digitalizadas, que refuerzan su lectura histórica.

SE ENVIARÁ DE FORMA GRATUITA

La presentación de la obra ha contado con la presencia de, entre otras autoridades, el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo; el vicerrector de Transformación Digital y Gestión de Datos, Sebastián Ventura; la responsable de la Biblioteca de la Facultad y coordinadora del libro, Francisca Morales Sillero, y la directora de la Biblioteca Universitaria, María del Carmen Liñán, quien ha destacado "el trabajo y rigor" de la publicación, que se enviará de forma gratuita a las bibliotecas universitarias españolas y estará disponible en el Catálogo 'Mezquita' de la institución académica.

La obra se inicia con un texto del rector de la institución, en el que subraya el papel del libro escolar como "herramienta central en la transmisión del conocimiento y un reflejo fiel de las ideas pedagógicas, los valores sociales y las prioridades educativas de cada época". Por ello, señala, "analizar estos materiales permite comprender mejor cómo se ha enseñado, qué se ha considerado fundamental en cada momento y qué papel ha desempeñado la educación en la construcción de la sociedad".

El texto incluye también un prefacio del vicerrector de Transformación Digital y Gestión de Datos, en el que expresa su convencimiento de que la publicación se convertirá "en una herramienta útil para el estudiantado y el profesorado y una referencia valiosa para bibliotecas y centros especializados". Asimismo, destaca que el nuevo catálogo podrá contribuir a reforzar algo esencial: "la conciencia de que el patrimonio bibliográfico es parte viva de la identidad universitaria".

UNA BIBLIOTECA CON 184 AÑOS DE HISTORIA

La Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología cuenta con 184 años de historia. Su origen se remonta a 1842, fecha de creación de la Escuela Normal de Maestros, y su desarrollo ha transcurrido en estrecha correspondencia con la de la propia institución en su labor de apoyo a la formación de docentes.

A lo largo de ese dilatado recorrido ha reunido un patrimonio bibliográfico de notable relevancia, integrado en la actualidad por más de 6.000 volúmenes impresos. En el seno de ese conjunto se inscribe la Colección de Libros Escolares, cuyo valor documental, pedagógico y cultural justificaba una atención específica.