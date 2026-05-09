BNI Granada se suma a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en el acto de adhesión de BNI Granada a la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura 2031. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 9 May. (EUROPA PRESS) -

BNI Granada ha formalizado su adhesión a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031. Con esta incorporación, BNI Granada se suma al respaldo institucional y empresarial que está construyendo el proyecto Granada 2031, aportando una red de más de 266 profesionales y empresas activas en la provincia, organizados en siete grupos consolidados y con una capacidad de generación de negocio que desde 2013 ha alcanzado los 97 millones de euros y más de 135.000 referencias empresariales entre sus miembros.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha valorado en una nota la adhesión destacando que "la incorporación de BNI Granada al proyecto de Capital Europea de la Cultura refuerza algo que llevamos tiempo defendiendo: que Granada 2031 es un proyecto de ciudad, y los proyectos de ciudad se construyen con todos". "Una red que ha generado valor y negocio en Granada desde hace más de una década y que sabe perfectamente lo que vale apostar por Granada, y nosotros sabemos lo que vale contar con ella", ha destacado.

Carazo ha subrayado además que "la cultura y la empresa comparten en Granada un mismo horizonte: el de una ciudad que quiere crecer, atraer talento, generar oportunidades y proyectarse al mundo". "BNI Granada lleva más de una década construyendo ese tejido desde abajo, empresa a empresa, profesional a profesional", ha señalado, destacando que "ese es exactamente el espíritu que necesita Granada 2031".

Por su parte, la directora ejecutiva de BNI Granada, Beatriz Navarro, ha señalado que "Granada es una ciudad con identidad, proyección y una enorme capacidad para unir cultura, empresa y comunidad. Desde BNI Granada creemos que el tejido empresarial también debe formar parte activa de este impulso colectivo hacia 2031".

BNI Granada desarrolla su actividad en la provincia desde 2013 y genera actualmente una media de 43 referencias empresariales por grupo y semana, consolidándose como una de las redes de colaboración empresarial más activas e influyentes del territorio. Su adhesión a Granada 2031 reafirma el compromiso de la organización con el crecimiento económico, social y cultural de la ciudad.