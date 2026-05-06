Bolaños destaca la caída de los asuntos pendientes en los juzgados por primera vez desde hace una década

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la inauguración de las XXXIV Jornadas de Presidentes de Tribunales de Instancia de España organizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado este miércoles que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ha conseguido "ya" que, por primera vez desde hace una década, se esté reduciendo la pendencia en un 0,7 por ciento a nivel general y cerca del cinco por ciento en el orden civil.

El ministro ha participado este miércoles en el acto de apertura de las XXXIV Jornadas de presidentes y presidentas de Tribunales de Instancia que, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial, se celebran en Granada hasta el 8 de mayo.

Ha sido la primera edición en romper con su nombre tradicional (Jornadas de magistrados y jueces decanos de España) para adaptarlo a la nueva realidad de la planta judicial tras la implementación de los 431 Tribunales de Instancia. Un símbolo, ha dicho el ministro, del cambio de modelo organizativo que ha puesto fin a los juzgados unipersonales.

Durante su intervención, Bolaños ha señalado que la Ley de Eficiencia ha hecho posible asimismo una creación "histórica" de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales este 2026.

Tal y como ha expuesto, desde que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia entró en vigor, hace poco más de un año, la litigiosidad ha bajado ya de manera general un 18 por ciento gracias a los llamados Medios Adecuados de Solución de Controversias.

Esta bajada alcanza el 32,2 por ciento en el orden jurisdiccional civil. Hay menos litigios y además se están acelerando los juicios pendientes.

Según ha explicado Bolaños, al comparar los datos acumulados entre enero y abril de 2025 con el mismo periodo de 2026, se comprueba que se están realizando un 7,2 por ciento más de señalamientos y celebrando un 5,6 por ciento más de juicios.

Todo ello confluye en un cambio de tendencia que parecía "impensable", ha asegurado, que es que por primera vez desde hace una década se está reduciendo la pendencia. Esta bajada de la pendencia es del 0,7 por ciento a nivel general y de cerca del 5 por ciento en el orden civil.

MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Bolaños ha subrayado que estos datos no implican sino un mejor servicio a la ciudadanía que, cuando tiene que hacer uso del sistema de Justicia, ahora tiene que esperar mucho menos para recibir una solución a su problema.

Además, ha recordado que la necesidad de los Tribunales de Instancia fue un consenso de todas las asociaciones judiciales. En este sentido, ha defendido que el Ministerio está monitorizando las incidencias coyunturales que puedan producirse dada la magnitud del cambio en la planta judicial.

Aunque, como destacó el Consejo General del Poder Judicial en su informe del mes de marzo, la implantación de los Tribunales de Instancia "se ha desarrollado sin suspensiones ni retrasos generales en los procedimientos".

El Ministerio ha invertido 410 millones de euros en esta transformación del modelo organizativo, de los cuales 325 se han transferido directamente a las comunidades autónomas con las competencias transferidas en materia de Justicia.

En Andalucía, la inversión para implementar el nuevo modelo de Tribunales de Instancia ha sido de más de 65 millones de euros, que le supondrá a la región un ahorro de 63 millones en los próximos 10 años.

JUECES Y FISCALES PARA ANDALUCÍA

El ministro también ha insistido en que la Ley de Eficiencia ha hecho posible otro de los ejes principales de lo que denomina "la mayor transformación de la Justicia en décadas": una creación histórica de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales este 2026.

En Andalucía, el Gobierno creará 95 plazas de jueces, la mayor ampliación de la planta judicial en la historia, y 38 de fiscales, lo que supondrá un incremento del 7,44 por ciento de su plantilla actual.

Según ha incidido es "la comunidad autónoma que más nuevos jueces y fiscales tendrá".