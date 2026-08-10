Bomberos critican la situación del parque de Cazorla (Jaén) este verano "con dos efectivos por turno"

Bombero actuando en la extinción de un incendio - SAB

JAÉN 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) ha denunciado la situación de "extrema precariedad" que sufre el parque de bomberos de Cazorla. Según la organización sindical, una "nefasta" y "temeraria" gestión de la Diputación de Jaén ha provocado que los vecinos de la comarca vuelvan a estar protegidos por tan solo dos bomberos por turno en plena campaña estival.

A través de un comunicado, el sindicato explica que, aunque a principios de 2026 se había logrado alcanzar una dotación de tres bomberos, la Diputación de Jaén ha "echado por tierra este avance de forma unilateral". El SAB señala que la administración provincial modificó las condiciones laborales de la plantilla "de un día para otro", coincidiendo con "requerimientos graves de la Inspección de Trabajo que obligaban a subsanar deficiencias en menos de tres meses".

Como consecuencia de esta modificación, el sindicato asegura que actualmente resulta "imposible localizar personal para realizar guardias extras" ante situaciones previsibles como vacaciones, bajas o permisos, lo que deja al parque bajo mínimos de forma sistemática "justo cuando más falta hace". El SAB advierte de que una dotación de dos bomberos es "totalmente insuficiente" para un parque de Tipo C --destinado a poblaciones de hasta 50.000 habitantes-- como el de Cazorla.

En este sentido, aluden al borrador del nuevo Decreto de Coordinación, Organización y Funcionamiento de los Servicios de Prevención y Extinción de incendios y Salvamento (SPEIS), el cual establece que en intervenciones de especial riesgo --tales como incendios de viviendas, rescates en montaña o siniestros viales-- el binomio de intervención "debe estar asistido por, al menos, otro binomio de apoyo dentro de la misma dotación".

"Con solo dos personas en el parque es físicamente imposible cumplir con estas garantías mínimas de seguridad operativa", lamenta el sindicato, que también apunta a un incumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, la cual obliga a garantizar una protección eficaz de los trabajadores. Para el SAB, enviar a solo dos efectivos a siniestros de riesgo pone en peligro la vida de los propios bomberos y compromete la seguridad de la ciudadanía.

La organización sindical alerta también de que esta situación genera una "indefensión total" para los diez municipios de la comarca y sus numerosos anejos. Al contar con solo dos bomberos de guardia, si estos se desplazan a atender un incidente en una localidad como Pozo Alcón, el resto del territorio queda "totalmente descubierto".

De producirse un segundo siniestro simultáneo en otro punto de la zona operativa, el tiempo de respuesta sería "nulo" al no quedar personal en el parque para efectuar una segunda salida, lo que a juicio del sindicato vulnera el principio de "servicio permanente y presencial las 24 horas" y la obligación de ofrecer un servicio "pleno y autónomo".

Asimismo, el SAB destaca la "vulnerabilidad extrema" de la comarca ante incendios forestales y de interfaz urbano-forestal debido a su alto valor ecológico y poblacional, especialmente en un verano marcado por fuegos.

Como solución a este problema, el sindicato ha apuntado que ha "tendido la mano en repetidas ocasiones" proponiendo a la Diputación la creación de un consorcio único y provincial. Esta fórmula jurídica permitiría, según el SAB, gestionar una plantilla superior y unificada, evitando que la falta de personal en un parque concreto deje desprotegida a toda una comarca.

Por todo ello, el SAB ha exigido a la Diputación de Jaén que abandone la "gestión unilateral" y garantice el mínimo de bomberos por turno necesario. "No podemos esperar a que ocurra una desgracia para lamentar una gestión que ya sabemos que es deficiente", concluye el comunicado.