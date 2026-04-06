Buscan a un joven de 20 años que intentó agredir a una mujer en Zafarraya (Granada) y pudo huir hacia Málaga

Archivo - Alfarnate, municipio malagueño de la comarca de la Axarquía. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALFARNATE - Archivo

MÁLAGA/GRANADA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil trata de localizar a un joven de unos 20 años que el pasado jueves intentó agredir a una mujer en la localidad de Zafarraya (Granada) y que, tras no lograrlo, se dio a la fuga pudiendo encontrarse en el entorno de la Axarquía malagueña.

Han sido los ayuntamientos de Zafarraya y Alfarnate los que han informado de esta situación a través de las redes sociales solicitando colaboración ciudadana.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press que el asunto está siendo investigado y se trata de localizar al presunto responsable.

La Policía Local de Zafarraya, municipio situado en el límite con la Axarquía, informó al Ayuntamiento de Alfarnate de que el pasado jueves un varón, de unos veinte años y origen marroquí, intentó agredir a una mujer y, tras no lograrlo, se dio a la fuga.

Las autoridades advierten de que esta persona podría encontrarse en algún municipio cercano, por lo que se ha rogado a la población que se mantenga atenta.

Desde el Ayuntamiento de Alfarnate se puso lo ocurrido en conocimiento de la Guardia Civil y se mantiene contacto directo y permanente con dicho cuerpo.

El Ayuntamiento ha recomendado "extremar la precaución y ante cualquier indicio o posible avistamiento, avisar inmediatamente a la Guardia Civil o a las autoridades competentes".

Desde el Ayuntamiento de Zafarraya han trasladado su repulsa "absoluta" hacia los hechos acontecidos de "abuso y violencia machista", así como su apoyo "a las chicas y familias afectadas".

El municipio trabaja en colaboración con la Policía Local, Guardia Civil y Policía Judicial para conseguir detener al presunto maltratador, aunque el Ayuntamiento pide a los ciudadanos "paciencia y colaboración" frente a posibles "bulos y pistas falsas".

"La investigación va por buen camino" y el consistorio confía en que "en breve" sea detenido, y ha pedido "racionalidad y conciencia ciudadana" para no "criminalizar a una población que --según agrega-- convive con nosotros y que al igual que todos, está indignada y colaborando con la policía", señala en relación al origen del presunto agresor.