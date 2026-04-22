Buscan en el río Guadalquivir a un joven tras precipitarse desde un puente en Montoro (Córdoba)

Vista panorámica de Montoro. - EUROPA PRESS

MONTORO (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil mantiene activo un dispositivo de búsqueda de un joven que el lunes se precipitó al río Guadalquivir desde un puente en la localidad cordobesa de Montoro.

Según han informado fuentes de la investigación, en las labores de búsqueda trabajan agente de Seguridad Ciudadana, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), un helicóptero y con la colaboración de Protección Civil y Policía Local, entre otros efectivos, como los bomberos del Consorcio Provincial que han trabajado en los primeros momentos.

Desde la tarde del lunes se activó el dispositivo y la alcaldesa, Dolores Amo, ha expresado que son "horas duras", después de que "desde el primer momento se intentó auxiliar por parte de la Policía Local y equipos médicos". "Desde entonces, las labores de búsqueda y socorro han sido constantes y muy coordinadas", ha aseverado.