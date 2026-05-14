Buxadé (Vox) sobre los abucheos a Marlaska: "Es lo menos que se merece el peor ministro de Interior de la historia"

Jorge Buxadé junto a otros miembros de Vox en su paso por la capital jiennense - EUROPA PRESS

JAÉN 14 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha felicitado a los familiares de los alumnos de la Guardia Civil que este martes abuchearon al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante el acto de jura de bandera en Baeza.

"Lo primero que debo hacer, por supuesto, es felicitar a los familiares de los guardias que ayer juraron bandera en Úbeda (en alusión a Baeza) por esos abucheos al ministro Marlaska", ha dicho Buxadé en declaraciones a los medios en Jaén.

"Creo que es lo menos que se merece el peor ministro de interior de la historia de España", ha dicho el dirigente de Vox, que ha responsabilizado a Marlaska de haber "dejado desamparada a la Guardia Civil".

Asimismo, le ha atribuido que "no se hayan cambiado las leyes para proteger a nuestros guardias, para proteger a la Policía Nacional, para reconocer su condición de profesión de riesgo, para dotarles de medios suficientes para confrontar al terrorismo, al narcotráfico y a todas las amenazas a la vida y a la seguridad".

Relacionado con lo ocurrido en la jura de bandera de Baeza, Buxadé ha denunciado que el día de antes del acto "los guardias recibieran advertencias de que no se abuchease al ministro Marlaska". "No está la Guardia Civil para eso, no se puede utilizar la Guardia Civil con objetivos políticos, que es lo que pretende el señor Marlaska", ha señalado Buxadé.

Por todo ello, ha incidido en que "lo menos que podían hacer los familiares de esos que acaban de jurar bandera y que han decidido ofrendar su vida en favor de nuestra seguridad, nuestra vida y nuestra libertad, es abuchearle".