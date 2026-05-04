Las Caballerizas Reales de Córdoba serán subsede del Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona

La viceportavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, y la delegada de Cultura, Isabel Albás. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, y la delegada de Cultura, Isabel Albás, han informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado el Protocolo General de Intenciones con la Fundación del Arte y los Artistas de Barcelona, para colaborar en la creación de un museo MEAM Córdoba Caballerizas, que será una subsede permanente del Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona.

En una rueda de prensa, Bustos ha explicado que se trata de "uno de los museos privados más visitados de Cataluña y que además centra a la ciudad como referente mundial del arte figurativo", algo que "el Consistorio busca con este espacio que se ubicará en el edificio de Caballerizas Reales", ha aseverado.

En cuanto a los espacios que serán objeto de la cesión con el pago de un canon, será el nivel 0 y el nivel 1 del ala este, de manera que "en el nivel 0 estará la sala de exposiciones complementaria y la sala principal de uso museístico se ubicará en el nivel 1".

Al respecto, ha comentado que "el motivo de que Córdoba haya sido elegida para que esta sala museística termine en la ciudad ha sido el reiterado éxito en colaboraciones anteriores profundas y bidireccionales mantenidas con el MEAM de Barcelona, por ejemplo en el año 2021 para la muestra 'El Renacer de la Figuración' en la Sala municipal Vimcorsa, donde fueron más de 11.000 visitantes los que accedieron a este espacio".

Además, ha destacado que "son muchos los artistas cordobeses que colaboran de manera ya permanente porque forman parte de la colección del museo y en exposiciones itinerantes, con el MEAM de Barcelona".

OFICINA DEL INVERSOR

Por otra parte, ha recibido el visto bueno un convenio de colaboración con la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), con una subvención de 125.000 euros, para el proyecto 'Apoyo a la industria y servicios para nuevas inversiones y más empresas en la ciudad de Córdoba (Oficina atención inversor)' de 2026.

También, un convenio de colaboración con la Asociación de Comerciantes del Centro Comercial Urbano de Córdoba 'Centro Córdoba', con 60.000 euros, para el proyecto 'Shopping Night 2026. Que el ritmo no pare', y un convenio con la Fundación Prolibertas, con 50.000 euros, para el proyecto 'Atención social y cobertura de necesidades básicas para personas en situación de sinhogarismo y/o vulnerabilidad social'.

ESPECTÁCULOS EN EL CRV

Mientras, la edil de Cultura ha detallado que se ha aprobado el expediente de contratación relativo al servicio de asistencia técnica para la organización y producción de un ciclo de espectáculos en la terraza del Centro de Recepción de Visitantes durante el verano, que tendrá 18 citas de todo tipo, desde arte flamenco a otros tipos de música e incluso alguna actividad teatral, circo y "lo que estimen conveniente las empresas que se vayan a presentar" para "seguir dinamizando esa zona tan importante al lado de la Puerta del Puente".

En concreto, el ciclo comenzará el día 16 de julio y finalizará el 25 de septiembre, siendo los jueves y viernes los eventos, que se complementarán con actividades flamencas en la Posada del Potro. El importe de la licitación son 72.000 euros, con IVA incluido.

FERIA DEL LIBRO

En otro orden de cosas, han salido adelante el convenio de colaboración con la Asociación Provincial de Comerciantes de Librerías y Papelerías de Córdoba (Aplico), con una subvención de 100.000 euros, para la financiación de la 51ª edición de la Feria del Libro de Córdoba y sus actividades, que se realizarán del 23 de octubre al 1 de noviembre en el Bulevar de Gran Capitán, tras los más de 25.000 visitantes que disfrutaron de la feria en 2025.

Asimismo, un convenio con la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, con una ayuda de 20.000 euros, para financiar los gastos que conlleva el funcionamiento y el desarrollo de su programa de actividades anuales, y un convenio con la Universidad de Córdoba (UCO) para el proyecto 'Universo Averroes. IX Centenario del nacimiento de Ibn Rushd'.