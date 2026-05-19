El Cabildo de Córdoba acoge la representación del auto sacramental 'El Gran Teatro del Mundo' en el Patio de San Eulogio

Archivo - Cartel de la representación del auto sacramental 'El Gran Teatro del Mundo'. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba invita a todos los cordobeses y visitantes de la ciudad a disfrutar de una de las citas culturales más destacadas de esta primavera, la representación del célebre auto sacramental 'El Gran Teatro del Mundo', "escrito por el insigne dramaturgo del Siglo de Oro, Pedro Calderón de la Barca".

La puesta en escena, según ha informado la institución capitular en una nota, tendrá lugar los próximos días 21 y 22 del presente mes de mayo a las 21,30 horas en el Patio de San Eulogio, en la calle Torrijos, 12. Este espacio "se transformará para acoger una obra maestra del Barroco en la que Calderón plantea magistralmente la vida como un escenario donde cada persona interpreta el papel que Dios le ha asignado".

La representación correrá a cargo de la Compañía de Teatro Clásico de Córdoba (Producciones Teatro Par), bajo la cuidada dirección escénica de Antonio Barrios. Esta formación cuenta con "una dilatada y prestigiosa trayectoria en la recuperación y puesta en escena de los grandes textos del Siglo de Oro".

Con esta iniciativa, el Cabildo Catedral reafirma su "compromiso con la promoción de la cultura, el arte y el patrimonio literario y espiritual que conforma nuestra historia". El acceso a ambas funciones será de entrada libre y gratuita, hasta completar el aforo del recinto.