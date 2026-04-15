Caja Rural del Sur abona 400 euros a jóvenes por obtener al menos un notable en su Trabajo Fin de Grado o de Máster

Archivo - Aulas de la universidad pública andaluza. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural del Sur "vuelve" a premiar el esfuerzo de los jóvenes andaluces, en este caso de los universitarios, con el lanzamiento de la convocatoria de las 'Becas TFG/TFM', una iniciativa que "premia el rendimiento académico de los estudiantes con un abono directo de 400 euros en su cuenta de la entidad".

La entidad financiera "recompensará" a aquellos estudiantes que hayan obtenido una calificación mínima de 7,00 (notable) en su Trabajo de Fin de Grado (TFG) o Trabajo de Fin de Máster (TFM) durante el curso 2025/2026, ingresando el importe directamente en su cuenta joven de Caja Rural del Sur, según ha informado en una nota.

En total, se beneficiarán de esta medida las 3.000 primeras solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos, reforzando así el compromiso de Caja Rural del Sur con el talento joven y la excelencia académica en Andalucía. Podrán acceder a estas ayudas estudiantes de hasta 30 años que hayan superado su TFG o TFM en una universidad oficial andaluza durante el curso 2025/2026 y que sean titulares de una cuenta en Caja Rural del Sur.

En caso de haber finalizado ambos trabajos en el mismo curso, solo se podrá percibir una beca por persona. Con esta iniciativa, "Caja Rural del Sur apuesta por reconocer de forma directa el esfuerzo académico, facilitando un incentivo económico en una etapa clave para la incorporación de los jóvenes al mercado laboral".