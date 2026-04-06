Caja Rural del Sur celebra XX Premios 'Pepe Luis Vázquez' y premia a David de Miranda, Juan Pedro Domecq y Juan del Val

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural del Sur ha celebrado este lunes la XX edición de los Premios Taurinos 'Pepe Luis Vázquez', que han reconocido a David de Miranda, Juan Pedro Domecq y Juan del Val en una ceremonia celebrada en el salón de actos del Centro Cultural de Caja Rural del Sur en Sevilla.

El presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, ha dicho en su intervención de bienvenida que "es un orgullo volver a entregar estos premios, concedidos por un jurado cualificado, a personas unidas por la misma pasión por la Fiesta". "No es tiempo de taparse ni de ponerse de perfil; con estos galardones defendemos una tradición profundamente nuestra como es la tauromaquia", ha expuesto, destacando que "son premios más que merecidos para quienes nos han hecho disfrutar de tardes verdaderamente memorables, como el torero y el ganadero galardonados".

García-Palacios ha terminado su intervención agradeciendo a Ramón Valencia, presidente de la empresa Pagés, por su trabajo al frente de La Maestranza, y ha deseado mucho éxito al nuevo empresario, José María Garzón, en la gestión que acaba de comenzar en Sevilla.

Durante el acto, Carlos Crivel ha repasado el contenido de la nueva edición de la revista Maestranza y ha agradecido "el compromiso de Caja Rural del Sur con la fiesta de los toros a través de estos premios y de los numerosos actos taurinos que apoya durante el año". El Anuario Maestranza ha recogido la temporada taurina 2025 en las plazas de Sevilla, Huelva, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Córdoba.

Además, el director financiero de la Fundación, Manuel Ruiz Rojas, ha leído el acta con los nombres de los premiados de esta edición correspondiente a la temporada 2025. Este año, en la XX edición de los Trofeos Taurinos 'Pepe Luis Vázquez' de Caja Rural del Sur, los premios concedidos por el jurado, formado por periodistas taurinos y representantes de Caja Rural del Sur y su Fundación, han sido para diferentes categorías.

'El Torero más destacado de la temporada' ha sido David de Miranda, elegido por mayoría. El galardón ha sido entregado por el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Ales. Así, 'La Ganadería más destacada de la temporada' ha recaído en Juan Pedro Domecq, también por mayoría, y ha sido recibido de mano del secretario de Interior de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, David Gil Sánchez.

El Trofeo 'José Luis García Palacios' a la personalidad más destacada en la defensa de la Fiesta ha correspondido a Juan del Val, periodista defensor y divulgador de la tauromaquia. El galardón le ha sido entregado por el teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, Carlos Melero Claudio.

Como es ya tradición en la entrega de los Premios Taurinos de Caja Rural del Sur, el presidente de la DOP Jabugo, Guillermo García-Palacios Álvarez, ha obsequiado a los galardonados con un jamón de la citada denominación.