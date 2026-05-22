Las calles aledañas al estadio de La Victoria de Jaén homenajean al Real Jaén, su afición y periodistas deportivos

Inauguración de la denominación de las calles del entorno del estadio de La Victoria. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha puesto nombre a las calles aledañas al estadio de La Victoria en homenaje al Real Jaén, su afición y a periodistas deportivos.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a la primera teniente de alcalde y edil de Cultura, María Espejo, y otros concejales de la Corporación, ha sido el encargado de descubrir este viernes la placa del nuevo Paseo de La Victoria.

Es uno de los viales a los que el Consistorio ha dado oficialmente denominación, con la que entran en el callejero de la ciudad vías dedicadas al Real Jaén, a su historia, a su afición o a profesionales de los medios de comunicación de Jaén.

Además de descubrir la placa, junto a responsables del club y representantes de los medios, han hecho un recorrido por todo el entorno del estadio cuyas calles ya cuentan con nombre propio, según ha informado el Ayuntamiento.

De esta manera, la Administración local da por finalizado el proceso emprendido en el año del centenario del Real Jaén y que, aceptando la propuesta de la comisión de trabajo creada para esa conmemoración, propuso en su día dar nombre a la nueva urbanización construida en la pasado mandato con los nombres de paseo de La Victoria, calle Sociedad Olímpica Jiennenses, plaza de la Afición, calle de los Periodistas Deportivos o calle Jaén Football Club.

El alcalde ha señalado que este reconocimiento llega, además, en "un momento especialmente ilusionante para la ciudad y para el Real Jaén, inmerso en una fase de ascenso que mantiene unida a toda la afición". "Con este acto simbólico queremos trasladar todo el apoyo institucional del Ayuntamiento y de la ciudad al club y a su afición", ha destacado.

Ha considerado que, "de alguna forma, el Real Jaén ya ha ganado por la temporada que ha realizado, por la ilusión que ha devuelto a la ciudad y por la unión que ha generado entre los jiennenses", aunque ha reconocido el deseo de "culminar este camino con el ascenso que tanto merece la entidad y su afición".

Millán también ha mostrado su satisfacción por seguir avanzando en la mejora de las instalaciones y del entorno vinculado al club, "con una urbanización acorde a la ciudad, a la historia del Real Jaén y a una afición que merece contar con un campo y unos espacios a la altura de su sentimiento y compromiso".

Igualmente, ha valorado como "un acierto" el reconocimiento realizado a la prensa deportiva, a la afición y a "todo lo que representa el pasado, presente y futuro del Real Jaén". Junto a ello, ha trasladado su reconocimiento al consejo de administración de la entidad "por los proyectos e iniciativas que están impulsando para fortalecer y hacer crecer al club".

Por último, el alcalde ha condiado en que "el Real Jaén siga contando con el respaldo de los empresarios, de la afición, de los jiennenses y del conjunto de las instituciones para continuar creciendo como club y también como símbolo de ciudad".

De su lado, la primera teniente de alcalde y concejala de Presidencia ha sido la encargada de leer el acuerdo plenario que oficializaba esta designación y por el que estas calles quedarán de cara al futuro, ligadas a la historia del club.

Previamente, ha apuntado que, tras un largo recorrido, por fin se ha conseguido aprobar ese acuerdo "y es un orgullo hoy leer este acta con la que se da nombre a los viales y espacios urbanos surgidos en el entorno del estadio municipal de fútbol".

Espejo, asimismo, se ha referido a la escultura que, en corto medio plazo, se instalará en la recién inaugurada plaza de la Afición "en homenaje y reconocimiento a toda la afición del Real Jaén".

EJEMPLO DE GESTIÓN

Por otra parte, el alcalde de Jaén ha resaltado que el Estadio Municipal de La Victoria y su entorno ejemplifica "el trabajo de transformación de la ciudad que viene haciendo este equipo de gobierno".

"Donde encontramos jaramagos y escombros cuando llegamos al gobierno, hoy hay un estadio renovado, con césped nuevo y cedido al club, al que se llega por una senda peatonal y ciclista, con un entorno urbanizado, con calles que ya llevan el nombre del club y sus aficionados", ha valorado.

Asimismo, ha recordado que "se ha cumplido con una empresa que, después de 20 años, ha podido construir una superficie comercial donde prestan servicio primeras marcas internacionales que no habían llegado aún a la capital".