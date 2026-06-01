El calor activa este martes el aviso amarillo en Almería y Málaga con máximas de hasta 40 grados

Archivo - Las playas de la costa de Málaga se llenan de personas ante el calor. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes, 2 de junio, el aviso amarillo por altas temperaturas en las provincias de Almería y Málaga, donde los termómetros podrían alcanzar los 40 grados centígrados.

Según ha informado la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, las comarcas almerienses del Valle del Almanzora, Los Vélez y el Levante almeriense permanecerán bajo aviso amarillo entre las 14,00 y las 20,00 horas. En el caso del Valle del Almanzora y Los Vélez, se prevén temperaturas máximas de 39 grados, aunque de forma puntual podrían alcanzarse los 40. En el Levante almeriense, las máximas rondarán los 37 grados.

En la provincia de Málaga, y durante la misma franja horaria, también estarán activados los avisos amarillos por calor en las comarcas de Sol y Guadalhorce y la Axarquía. En ambas zonas se esperan temperaturas máximas de 37 grados, si bien localmente podrían registrarse valores cercanos a los 39 grados.

La jornada de este martes estará marcada por cielos poco nubosos, con presencia de intervalos de nubes altas. Las temperaturas subirán en la vertiente mediterránea, con ascensos localmente notables en las máximas, mientras que descenderán en la vertiente atlántica.

En cuanto al viento, predominará la componente oeste, con intensidad floja a moderada, aunque se reforzará en el litoral mediterráneo, donde podrá soplar con intervalos fuertes.