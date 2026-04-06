Canal Sur alcanza un 25,3% de share en los toros del domingo, el mejor dato de un evento taurino en los últimos 18 años

El torero José Antonio Morante de la Puebla durante la primera corrida del abono taurino en la Real Maestranza de Caballería. A 5 de abril de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión ha alcanzado el Domingo de Resurección un 25,3% de share con la corrida de toros que ha retransmitido desde la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el mejor resultado conseguido por una retransmisión taurina de los últimos 18 años.

Según ha informado Canal Sur en una nota, este dato ha permitido ser "líder indiscutible" en su franja horaria de emisión en Andalucía y entre todas las televisiones autonómicas, "doblando al inmediato perseguidor". Así, el festejo congregó una audiencia media de 517.000 espectadores, además fue visto, en algún momento, por 943.000 ciudadanos que viven en Andalucía.

Sin embargo, el minuto de oro de la corrida fue a las 21,01 horas con 580.000 espectadores y una cuota del 26,4%, alcanzado picos del 30% en la cuota de pantalla durante la retransmisión.

Asimismo, este resultado sumado a los buenos registros alcanzados en la jornada del domingo por el resto de programas de la parrilla de Canal Sur Televisión han permitido que "Canal Sur Televisión lidere en Andalucía y entre todas las autonómicas el total día del Domingo de Resurrección con un excelente 12,8%, su mejor resultado en un domingo desde mayo de 2023".

En este sentido, ha destacado el 14,2% de 'Toros para todos', el 10,8% de 'Tierra y Mar', el 13,2% de 'Noticias 2' y el 11,6% del estreno de 'Andalucía por el mundo'.

Concretamente, desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección Canal Sur TV, con un 10,1% de cuota de pantalla, ha logrado su mejor resultado en Semana Santa desde el año 2012, siendo, además, "la cadena pública predilecta de los andaluces esta Semana de Pasión".

No obstante, a este resultado ha contribuido "de manera significativa" la jornada del Viernes Santo que, con un 12,1% de cuota de pantalla lideró el día, además, fue la televisión más vista durante 'La Madrugá', en la que el canal andaluz despliega una cobertura especial (de manera ininterrumpida desde las 00,00 horas de la noche hasta las 15,10 horas del Viernes Santo) en "una de las noches más emblemáticas de Andalucía".

Este despliegue es "recompensado" por los andaluces, ya que más de 1.220.000 telespectadores de la comunidad se asomaron en algún momento a ver las procesiones a través de Canal Sur Televisión con 15 horas de emisión en directo. La retransmisión de las procesiones de la 'Madrugá' a través de la señal de Canal Sur Televisión fue "líder absoluto en Andalucía".

Además, Canal Sur ha destacado también los buenos resultados cosechados por el Desembarco de la Legión y posterior entronización del Cristo de Mena con un 17,5% de cuota de pantalla y un acumulado de 403.000 telespectadores de personas que viven en Andalucía. Estos resultados de los programas especiales del Jueves y Viernes Santo, sumados a los resultados alcanzados por los programas especiales de la Semana Santa andaluza así como La Misa del Alba y el traslado del Cautivo de Málaga, el Sábado de Pasión y el resto de jornadas de Semana Santa, han posibilitado que Canal Sur Televisión "se alce al primer puesto entre las cadenas públicas en Andalucía".

De este modo, "esto pone en valor que Canal Sur Televisión es el referente informativo de todos los eventos relevantes que se producen en Andalucía".

CANALSUR MEDIA

CanalSur Más ha cerrado la Semana Santa de 2026 con "los mejores resultados de audiencia de los últimos cuatro años, confirmando su consolidación como plataforma digital de referencia para el seguimiento en directo de esta celebración".

En el conjunto del periodo, se han registrado más de 624.000 sesiones y 2,2 millones de visualizaciones, acompañadas de una tasa de rebote del 12,6%, un indicador especialmente positivo que refleja la fidelidad de los usuarios y su alto nivel de interacción con los contenidos.

Dentro de este contexto de crecimiento sostenido, la plataforma ha sido capaz de responder con solvencia en los momentos de máxima demanda, alcanzando dos récords históricos consecutivos en fechas clave como el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Este último se convierte, además, en el mejor día desde el lanzamiento del proyecto, con más de 113.000 sesiones y 359.000 visualizaciones, coincidiendo con la emisión en directo de la corrida de toros desde Sevilla.

A estos datos se suma el "excelente" comportamiento del canal en YouTube, que ha superado el millón de visualizaciones y ha alcanzado 10,5 millones de impresiones, "ampliando significativamente el alcance de la cobertura y reforzando la estrategia multiplataforma".

Por tanto, la evolución de estos resultados responde a una propuesta cada vez "más sólida", basada en retransmisiones en directo, señales específicas y una cobertura adaptada a los nuevos hábitos de consumo, capaz de generar picos de tráfico en momentos clave y mantener el interés a lo largo de toda la semana.

Por último, CanalSur Más continúa consolidándose como "un escaparate internacional" de la Semana Santa andaluza, con una destacada presencia de usuarios procedentes de España, Rumanía, Francia, Estados Unidos, Alemania, Portugal, Reino Unido, México e Italia, lo que "refuerza la proyección global de nuestros contenidos".