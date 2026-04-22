Canal Sur ofrecerá una programación especial con motivo de la Romería de la Virgen de la Cabeza, en Andújar (Jaén)

Archivo - Procesión de la Virgen de la Cabeza durante la romería. - RTVA - Archivo

JAÉN 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur ofrecerá una programación especial con motivo de la Romería de la Virgen de la Cabeza, prevista el próximo fin de semana en Andújar (Jaén), en la que participarán más de 40 profesionales.

Se trata de "todo un despliegue humano y técnico", que se inicia ya durante estos días, de modo que "tanto la televisión como la radio públicas de Andalucía irán informando de todas las novedades y actos previos", según ha indicado este miércoles en una nota la RTVA.

Canal Sur Radio ha programado distintos espacios y conexiones en directo desde el viernes de romería. Así, el programa 'Canal Sur mediodía Jaén' se realizará desde Andújar, desde donde se podrá seguir también la recepción oficial de cofradías, a partir de las 19,00 horas, en el programa regional de Canal Sur Radio 'Andalucía ahora'.

El sábado, la unidad móvil de CSR estará desde muy temprano en Andújar para asistir a la misa de romeros desde el parque de Colón y, posteriormente, en la salida de la Cofradía Matriz para peregrinar hasta el Santuario por el Camino Viejo, haciendo su primera parada en San Ginés.

Ya el domingo, desde las 8,00 horas, se trasladará desde el Santuario toda la información de servicio público que genera esta romería. Se conectará a lo largo de la mañana con el programa 'Gente de Andalucía' y se hará un seguimiento del transcurso de la procesión en el informativo fin de semana y en los boletines horarios.

Todos los sonidos e imágenes de esta romería se podrán seguir también en Canal Sur Televisión, con espacios en directo desde el sábado. Así, conectará a través de los informativos N1 y N2 con la salida de las carretas y la llegada de la Cofradía Matriz al Santuario.

El domingo, Canal Sur TV emitirá un programa especial a partir de las 9,00 horas. Serán más de cuatro horas y media de directo en el que se podrán seguir los momentos más emotivos del día, como el traslado de la Virgen desde el Camarín a las andas, la celebración de la misa pontifical y la procesión de la Morenita por las calzadas del poblado. Tras el programa especial, se ofrecerá la última hora en los informativos N1 y N2 del domingo.

La emisión de la Romería de la Virgen de la Cabeza, una de las más antiguas de España, podrá seguirse también a través de la plataforma de contenidos bajo demanda CanalSur Más.