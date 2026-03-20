Canal Sur Radio retransmitirá los pregones de la Semana Santa en toda Andalucía este fin de semana

Imagen de archivo de un nazareno. - CANAL SUR RADIO

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Radio realizará este fin de semana "uno de los mayores despliegues radiofónicos de la Cuaresma", con la retransmisión en directo de los principales pregones de la Semana Santa de Andalucía, "llevando a los oyentes la emoción de estas citas desde los teatros y escenarios más emblemáticos de la comunidad".

Tal y como ha subrayado la cadena en un comunicado, a través de sus centros territoriales y desconexiones locales, la radio pública andaluza ofrecerá una cobertura simultánea desde varias provincias.

El dispositivo comenzará el sábado 21 de marzo con la retransmisión desde el Teatro Cervantes de Málaga del pregón de la Semana Santa malagueña, pronunciado por el periodista Ignacio Antonio Castillo Ruiz, redactor de La Opinión de Málaga. Canal Sur Radio lo emitirá a través de Radio Andalucía Información Málaga a partir de las 18,30 horas.

El domingo 22 de marzo concentrará el mayor número de retransmisiones con conexiones en distintos puntos de Andalucía. Desde el Teatro de la Maestranza de Sevilla, Canal Sur Radio Sevilla ofrecerá el Pregón Oficial de la Semana Santa, que pronunciará José Antonio Rodríguez Benítez, en una retransmisión especial entre las 11,00 y las 14,00 horas aproximadamente.

También desde el Teatro Villamarta de Jerez, Canal Sur Radio en desconexión local emitirá el pregón de Juan Mera García, entre las 11,45 y las 14,00 horas.

La programación especial continuará desde el Gran Teatro Falla de Cádiz, donde Canal Sur Radio Cádiz retransmitirá el pregón pronunciado por Pablo Manuel Durio.

Desde el Gran Teatro de Huelva, Canal Sur Radio Huelva ofrecerá en directo la exaltación de la Semana Santa que pronunciará María del Valle Mesa Fernández, a partir de las 11,45 horas.

Canal Sur Radio Jaén emitirá, a partir de las 11,45 horas, el pregón de Rafael de Vargas Aguilera desde el Teatro Infanta Leonor.

Por su parte, Canal Sur Radio Almería retransmitirá desde el Teatro Cervantes de Almería el pregón de la Semana Santa que pronunciará Daniel Valverde, en directo entre las 11,45 y las 14,00 horas.

La cobertura incluirá igualmente el pregón de la Semana Santa de Algeciras, desde el Teatro Municipal Florida, donde Jorge Juliá Aguilera intervendrá a partir de las 11,45 horas.

Con este "amplio operativo", Canal Sur Radio "vuelve a situarse en el corazón de la información cofrade andaluza, acompañando a los oyentes en uno de los momentos más simbólicos de la Cuaresma y reafirmando su compromiso con la difusión de una de las tradiciones culturales y religiosas más arraigadas de Andalucía".

Este dispositivo forma parte de la programación especial que cada año la radio pública andaluza dedica a la Semana Santa, una cita en la que Canal Sur Radio "multiplica su presencia informativa para acercar a todos los andaluces el pulso de las cofradías y de las ciudades que viven con intensidad la llegada de su Semana Mayor".