Canal Sur reafirma su compromiso con la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía con un convenio de colaboración

El director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juande Mellado, e Isabel Gomis, presidenta de la Federación de Banco de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla (Fabacm). - CANAL SUR

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Visibilizar y concienciar a la población sobre la necesidad de continuar ayudando a la población más vulnerable constituye parte del convenio suscrito este lunes entre el director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juande Mellado, e Isabel Gomis, presidenta de la Federación de Banco de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla (Fabacm).

Canal Sur, a través de todos los canales públicos de difusión, colaborará activamente en la difusión de las campañas que realiza el Banco de Alimentos a lo largo del año, en primavera y en invierno. Así, se informará tanto de los preparativos como durante la celebración, con el fin de visibilizar, sensibilizar y concienciar a la población sobre la necesidad de colaborar con la entidad, cuyo principal objetivo es atender las necesidades de la población más vulnerable.

El director general de Canal Sur, Juande Mellado, ha indicado en una nota de prensa que "además de la difusión, este miércoles pondremos en marcha la campaña de recogida de leche, coincidiendo con la entrega del programa de mano de Semana Santa El Llamador". La recogida se llevará a cabo en la sede de la RTVA en La Cartuja de Sevilla.

Por su parte, Isabel Gomis ha mostrado su satisfacción por la renovación de este convenio, "que favorece tanto el llamamiento al voluntariado como a la participación de la población, especialmente en este momento, en el que hemos visto reducidas las ayudas por parte de Europa".

La firma de este convenio se enmarca en el Plan de Responsabilidad Social Corporativa y constituye parte del compromiso de la RTVA y las líneas de actuación que desarrolla en el ámbito social, en este caso, encaminadas a difundir la lucha contra el hambre, la pobreza y el desperdicio de alimentos mediante su aprovechamiento y reparto a las personas más necesitadas.

La Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla es un organismo que engloba el trabajo que se hace a nivel provincial con todos los bancos de alimentos de la parte sur de España. Este organismo coordina de manera efectiva y supervisa las tareas que cada provincia acomete desde un prisma conciliador y colaborativo. Además, ayuda a la formación de diversas instituciones y colectivos para que se fomente el uso de un consumo responsable y se divulgue una buena alimentación y dieta.

Aunque tiene personal en nómina para gestionar la labor administrativa del almacén, el Banco de Alimentos funciona principalmente a través de la red de voluntariado que existe en toda Andalucía. En este sentido, el Banco de Alimentos de Sevilla, uno de los más veteranos, ha cumplido 30 años en 2025, y sigue con el mismo interés: luchar contra la pobreza, el despilfarro de comida y cubrir las necesidades alimentarias de personas en situación de vulnerabilidad.

La entidad ha crecido y evolucionado de manera exponencial en todos los ámbitos de su actuación desde que inició su camino en 1995. No sólo en la cantidad de alimentos que distribuye, en la actualidad más de 4.200 toneladas al año, sino en estructura, gestión, instalaciones, entidades colaboradoras y personas a las que atiende, 30.363 en toda la provincia.