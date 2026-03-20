Canal Sur retransmitirá un año más el ciclo de novilladas sin picadores de las Escuelas Taurinas. - CANAL SUR

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur, en su compromiso con la Tauromaquia, va a emitir esta temporada --como viene haciendo desde 1998-- el Ciclo de Novilladas de Promoción que organiza la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romero.

Según ha informado Canal Sur en una nota, el ciclo de novilladas sin picadores, que cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía y de la RTVA, lo componen nueve festejos, divididos en cinco novilladas de selección, tres semifinales y la gran final, que serán retrasmitidas por Canal Sur Televisión, entre el 13 de junio y el 29 de agosto.

Concretamente, los jóvenes aspirantes a figuras del toreo se darán cita en diez festejos con las cámaras de las televisión pública andaluza como testigo y con los comentarios de Enrique Romero, Noelia López y el Maestro Ruiz Miguel.

Así, el ciclo de novilladas se ha dado a conocer en la mañana de este viernes en un acto celebrado en el salón de carteles de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, con la presencia del director general de la RTVA, Juande Mellado, el secretario general de Interior, David Gil, y el presidente de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas, Eduardo Ordoñez.

En este sentido, David Gil ha agradecido el apoyo de Canal Sur a este ciclo de novilladas "en particular" y a la difusión de la tauromaquia y sus valores "en general", por el esfuerzo y la convicción en los toros, "Canal Sur está haciendo servicio público, Canal Sur es taurina 100 por 100 porque Andalucía es taurina, porque los toros son cultura", ha indicado.

Por otro lado, el director general, Juande Mellado ha asegurado que el compromiso de Canal Sur con la tauromaquia es "claro, nítido y sin complejos", y ha anunciado que Canal Sur retransmitirá diez novilladas. "La suerte que tenemos es que contamos con un equipo maravilloso con Enrique Romero, Juan Ramón Romero y los programas 'Toros para Todos' y 'Carrusel Taurino' que ponemos en antena", ha dicho el director general. "Y también la suerte de tener una Consejería que nos impulsa a apoyar la tauromaquia", ha concluido.

En este sentido, los festejos de promoción de nuevos valores del toreo, que Canal Sur viene ofreciendo desde 1998, suponen una oportunidad para las jóvenes promesas.

Concretamente, el Ciclo de Novilladas de Promoción sin picadores en clases prácticas retrasmitidas por Canal Sur serán: La selección de reservas en El Bosque (13 de junio), la primera selección en Villaluenga del Rosario (4 de julio), la segunda selección en Linares (11 de julio), la tercera selección en Castellar (18 de julio), la cuarta selección en Jodar (25 de julio), la quinta selección en Navas de San Juan (1 agosto).

Así como la primera semifinal en Almonaster la Real (8 agosto), la segunda semifinal en La Línea de la Concepción (15 agosto), la gran semifinal en Montoro (22 de agosto) y la gran final en Villacarrillo (29 de agosto).