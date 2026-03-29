Candidato de Podemos Andalucía "tiende la mano" a Maíllo (IU) para "negociar" una candidatura unitaria para el 17M

Archivo - El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta y diputado autonómico de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, en una foto de archivo. - PODEMOS - Archivo

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha ofrecido este domingo "mano tendida" al candidato de la coalición Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maillo, para "negociar" una candidatura de "izquierda unida" de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, y ha subrayado que hay "tiempo" suficiente aún para alcanzar un acuerdo en ese sentido.

Los partidos tienen de plazo hasta el próximo viernes, 3 de abril, para registrar coaliciones de cara a dichos comicios andaluces para los que, de momento, se presentan por separado al menos tres candidaturas en el ámbito de la izquierda del PSOE-A, que son las de la coalición Por Andalucía que lidera como candidato Antonio Maíllo y que integra también a Movimiento Sumar y a Iniciativa del Pueblo Andaluz; la de Podemos, con Juan Antonio Delgado como aspirante a presidir la Junta, y la de Adelante Andalucía, con José Ignacio García como cabeza de lista.

En las anteriores elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022, IU y Podemos se alinearon en torno a la coalición 'Por Andalucía', si bien las negociaciones para integrar una candidatura unitaria se prolongaron hasta el último minuto y la marca de Podemos no llegó a tiempo de registrarse formalmente como parte de dicha confluencia.

Este domingo, en una atención a medios en Sevilla, Juan Antonio Delgado ha señalado a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que Podemos e IU concurran juntas a las elecciones del 17 de mayo, que ofrece "mano tendida" a Antonio Maíllo "dentro de Por Andalucía" para "negociar" con la aspiración de conformar una candidatura de izquierda "unida, transformadora y fuerte, que es lo que exige el pueblo andaluz", según ha aseverado.

"EL PUEBLO ANDALUZ QUIERE QUE VAYAMOS JUNTOS"

"Lo que quiere el pueblo andaluz es que vayamos juntos", ha sentenciado el candidato de Podemos antes de agregar que desde el partido 'morado' llevan "semanas queriendo" sentarse "a hablar, a dialogar, a conversar, como se quiera decir, pero sobre todo poner los intereses del pueblo andaluz en el centro".

De este modo, ha reiterado su "mano tendida a Antonio Maíllo dentro de Por Andalucía" para "sentarse". "Nos da tiempo, tenemos tiempo suficiente para llegar a un acuerdo para todos los andaluces pensando" en ellos, según ha trasladado Juan Antonio Delgado para finalizar.

