La capital jiennense protagoniza el estreno de la nueva temporada del programa 'De tapas por España'

Imagen de la grabación del programa. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Jaén será la protagonista del estreno de la nueva temporada del programa televisivo 'De tapas por España', un espacio dedicado a descubrir los rincones "más emblemáticos y la gastronomía más auténtica" de diferentes ciudades del país. El episodio, grabado íntegramente en la capital jiennense, ofrecerá a los espectadores un recorrido por el patrimonio histórico, cultural y culinario de Jaén.

Tal y como ha señalado el Consistorio jiennense en una nota de prensa, el programa se emitirá el próximo 31 de mayo a las 19,45 horas en La 2 de TVE, "llevando a los hogares de toda España la esencia de una ciudad marcada por su riqueza patrimonial y gastronómica".

Durante el programa, se mostrarán algunos de los enclaves más representativos de la ciudad, "poniendo en valor la riqueza monumental y la historia que convierten a Jaén en uno de los destinos culturales más singulares de Andalucía". Entre los espacios patrimoniales que aparecerán destacan el Castillo de Santa Catalina, los Baños Árabes y el Museo Íbero, "referentes históricos y culturales de nuestra capital".

La gastronomía local tendrá igualmente un papel protagonista con la visita a algunos de los establecimientos más reconocidos de la ciudad, como la Taberna Panaceite, o dos de las Estrellas Michelín con las que cuenta Jaén, como son Radis y Bagá, además del bar La Barra y la tradicional taberna El Hortelano. Todos ellos mostrarán sus propuestas culinarias "en las que combinan tradición, innovación, sin olvidar el protagonismo del aceite de oliva virgen extra".

La concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, María Espejo, ha agradecido al equipo del programa su apuesta por Jaén como escenario para el estreno de esta nueva temporada. "Es una magnífica oportunidad para dar a conocer al país el enorme patrimonio histórico, artístico y gastronómico que posee nuestra ciudad. Jaén tiene mucho que ofrecer y este tipo de iniciativas contribuyen a reforzar nuestra imagen como destino cultural y turístico de referencia", ha señalado.

Espejo también ha hecho especial hincapié en la colaboración entre instituciones, profesionales del sector turístico y hosteleros locales para hacer posible esta grabación, subrayando "la hospitalidad y el compromiso de quienes trabajan cada día por mostrar la mejor imagen de Jaén"