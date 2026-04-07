Casi 14.000 funcionarios andaluces pasan de la sanidad privada a la pública en 2025, un 21% más que en 2024

Archivo - Imagen de archivo del exterior de una clínicas de la aseguradora de salud Asisa. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los funcionarios andaluces adscritos a la sanidad pública han ascendido a 81.014 en 2025 frente a los 67.032 registrados en el mismo sistema en 2024. Por tanto, se ha producido un incremento, de 13.982 personas, es decir, un 21% en un año, según los últimos datos oficiales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Según el conjunto de datos abiertos de Muface consultados por Europa Press, un total de 250.501 mutualistas andaluces están en aseguradoras privadas, principalmente en Adeslas (129.327) y Asisa (121.174).

Sin embargo, un crecimiento hacia la sanidad pública que se extiende a las ocho provincias andaluzas. Granada, Málaga y Sevilla encabezan el listado de la región con un incremento de 3.739 funcionarios, 3.082 y 2.649, respectivamente. Concretamente, Granada ha pasado de 10.342 funcionarios en 2024 a 14.081 en 2025, Sevilla de 14.306 a 17.388 y, Málaga de 10.525 a 13.174.

El resto de provincias también ha aumentado, pero en menor medida. Así, Cádiz crece de 9.673 en 2024 a 10.786 en 2025; Córdoba pasa de 5.891 a 7.467; Jaén de 6.203 a 7.436; Huelva de 4.317 a 4.796; y Almería de 5.775 a 5.886. Por tanto, la provincia en la que menos crece el número de funcionarios que pasan de aseguradas privadas a la sanidad pública de 2024 a 2025 es Almería con 111.

Por último, aunque los datos reflejan un crecimiento de los funcionarios andaluces adscritos a la sanidad pública en el último año --representan un 24,4% del total--, el mutualismo en Andalucía sigue siendo "muy superior" -- representa el 75,6% del total--.