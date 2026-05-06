Casi el 20% de la energía defraudada en Andalucía hasta marzo de 2026 ha sido usada para cultivar marihuana

Técnico revisando una instalación eléctrica. - ENDESA

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Casi el 20% (18,8%, 13.204.909 kWh) de la energía defraudada en Andalucía de enero a marzo de 2026 ha sido usada para producir marihuana. Las provincias andaluzas con mayor consumo defraudado para este tipo de cultivos son Granada (4.533.637 kWh), Almería (3.047.680 kWh) y Sevilla (1.814.115 kWh). En total, Andalucía ha defraudado 70.205.957 kWh.

Según los datos facilitados por Endesa a preguntas de Europa Press, en este primer trimestre del año se han registrado un 30% más de operaciones policiales contra este tipo de prácticas fraudulentas que en el mismo periodo de 2025. En total, de los 10.996 expedientes abiertos, un total de 202 están relacionados con la marihuana.

Por provincias, en Almería se ha contabilizado 867 expedientes por fraude equivalentes a 6.398.265 kWh de los cuales 35 son por marihuana. En el caso de Cádiz, han sido 790 (6.174.123 kWh) de los que 23 son por el cultivo ilegal (1.521.794). Le sigue Córdoba, con 968 expedientes (nueve de marihuana, 408.186 kWh) y 4.573.048 kWh defraudados en total.

En el caso de Granada, que lidera el ránking de fluido eléctrico defraudado para cultivar marihuana, se han abierto 1.145 expedientes (9.264.392 kWh) de los que 94 son por marihuana y equivalentes a 4.553.637 kWh. En Huelva, 1.205 expedientes por fraude (6.508.514 kWh), con cinco por marihuana (560.969 kWh). En el caso de Jaén, con 676 expedientes por fraude y 3.106.855 kWh defraudados a la red, los expedientes que se han abierto por casos de marihuana están "abiertos pero pendientes" aún de facturación.

Por último, en Málaga se han defraudado 9.065.988 kWh (1.166 expedientes) de los que 1.318.528 kWh (nueve expedientes) son por marihuana; en Sevilla, 4.179 expedientes (25.114.773 kWh) y 27 por marihuana, con 1.814.115 kWh. En relación con las operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del 1 de enero al 1 de abril se han realizado 29 intervenciones en Almería; 19 en Granada; catorce en Sevilla; siete en Córdoba; siete en Jaén; tres en Cádiz; dos en Málaga; una en Huelva; y una en Badajoz.

El fraude eléctrico detectado por Endesa en los cinco últimos años en España equivale al consumo anual de más de un millón de hogares, una cifra comparable a la suma de los hogares existentes en dos de las principales ciudades españolas: Barcelona y Sevilla. Este dato evidencia la magnitud de un problema que pone en riesgo la seguridad física de las personas, deteriora la calidad del suministro eléctrico y encarece la factura de todos los consumidores, asegura Endesa.

Tan sólo en 2025 la filial de redes de Endesa, e-distribución, detectó 72.700 fraudes, la cifra más alta del último lustro y 1.700 casos más que en 2024. Esto supone que el pasado año se desmantelaron una media de 200 fraudes al día, más de ocho cada hora. Entre 2021 y 2025 e-distribución cerró más de 320.000 expedientes por manipulaciones de la red de distribución que permitieron recuperar más de 3.750 GWh.

La manipulación de las instalaciones está detrás también de los cortes de suministro en zonas con alta concentración de fraude que perjudican al conjunto de los vecinos provocando un serio deterioro de la calidad de suministro y de la vida ordinaria de muchas familias y negocios.