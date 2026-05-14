Casi la mitad de las hipotecas concedidas por Unicaja en 2025 para primera vivienda se destinó a menores de 35 años

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SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los menores de 35 años representaron el 45,9% de la financiación hipotecaria concedida por Unicaja en 2025 para primera vivienda, de modo que casi una de cada dos operaciones formalizadas el pasado ejercicio se destinó a jóvenes.

En total, más de 16.700 familias adquirieron su primera vivienda con Unicaja en 2025, poniendo así de manifiesto la contribución de la entidad a facilitar el acceso a la vivienda, uno de los principales retos socioeconómicos en la actualidad, tal y como ha señalado la entidad bancaria en una nota de prensa. De este modo, contribuye a reforzar la estabilidad residencial y a favorecer el desarrollo de proyectos de vida.

En el caso concreto de los jóvenes, el 21,6% de los préstamos hipotecarios se concedió a clientes de hasta 30 años y el 24,3% a personas de entre 31 y 35 años, según se recoge en el Informe de Impacto Socioeconómico 2025 de la entidad.

Este comportamiento se apoya en una oferta específica para facilitar el acceso a la vivienda, que incluye la Hipoteca Joven, dirigida a personas de hasta 35 años, así como operaciones canalizadas a través de convenios con comunidades autónomas y líneas del ICO.

La financiación hipotecaria forma parte de una cartera de créditos claramente orientada al acceso a la vivienda, que representa alrededor del 62% del crédito concedido por la entidad.

En 2025 Unicaja formalizó más de 3.087 millones de euros en nuevas hipotecas, un 30% más que el año anterior. Este enfoque se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027, que sitúa al cliente en el centro de la actividad del banco, acompañándolo en las distintas etapas financieras.

Bajo la denominación 'This is Uni', Unicaja agrupa una oferta integral dirigida a los jóvenes en sus diferentes ciclos financieros, con soluciones que abarcan desde la financiación de estudios y otros proyectos personales, hasta productos para la adquisición de la primera vivienda.

En cuanto al acceso al mercado inmobiliario, el banco es consciente de que la compra de la primera residencia es una de las decisiones económicas más importantes en la vida de cualquier persona, por lo que su planteamiento combina condiciones específicas, asesoramiento profesional y una atención cercana, apoyada en tecnología avanzada.

Unicaja cuenta con una vocación de servicio y compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que actúa. De hecho, es consciente de que su actividad no solo tiene un valor económico, sino también social.

Precisamente, el Informe de Impacto Socioeconómico 2025 'Nuestra contribución a la sociedad' cuantifica la influencia real de Unicaja en la economía española, a través de diferentes indicadores económicos y sociales, y mediante su compromiso con la sostenibilidad, la inclusión financiera y la educación económica.

Por tanto, este documento evidencia cómo una entidad financiera puede ser motor de transformación, generadora de oportunidades y aliada del progreso social.