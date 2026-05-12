La Cátedra Emacsa entrega sus primeros premios nacionales a la investigación y divulgación del sector del agua

Foto de familia de premiados y autoridades en la UCO. - UCO

CÓRDOBA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Emacsa ha entregado este martes sus primeros premios nacionales a la investigación y divulgación del sector del agua en un acto celebrado en la Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO). Los galardones, distribuidos en tres modalidades, tienen como objetivo reconocer la investigación y transferencia de conocimiento en un amplio abanico de temáticas como la producción, usos y control de aguas regeneradas, la sensorización y digitalización del ciclo integral del agua, optimización energética en el ciclo integral del agua, concienciación y sensibilización de la ciudadanía sobre la sostenibilidad del ciclo del agua y gestión de recursos hídricos en general.

Así lo ha explicado la directora de la Cátedra, Mª Paz Aguilar Caballos, quien ha agradecido "la labor impecable" del jurado en esta primera edición, que ha estado integrado por profesionales muy reconocidos del sector: Daphne Hermosilla, catedrática de Ingeniería y Gestión Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid; Alfonso González del Rey Estevez, subdirector de Calidad del Canal Isabel II de Madrid y miembro de la Junta Directiva de ENAC, y Enrique Baquerizo, jefe de producción de Emasesa con elevada experiencia en los procesos de las EDAR desde su inicio.

La catedrática de Ingeniería Química de la UCO, María de los Ángeles Martín Santos, ha recibido el premio en la modalidad de artículo de investigación o técnico publicado en revistas internacionales del sector, dotado con 3.000 euros, por el artículo sobre procesos de nitrificación/desnitrificación utilizando herramientas de modelado matemático y metagenómica, titulado 'Assessment of nitrification process in a sequencing batch reactor: Modelling and genomic approach', publicado en la revista internacional Environmental Research en 2024.

En la categoría de artículo de investigación o técnico publicado en revistas nacionales del sector, dotado con 2.000 euros, ha resultado ganador el artículo 'Eficacia de las lagunas como tratamiento cuaternario para reducir microcontaminantes según la nueva directiva europea', publicado en la revista Tecnoaqua en su número 67, volumen mayo-junio 2024, y que ha sido presentado por Agustín Lahora Cano, responsable de control de vertidos de la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur).

Dicho estudio se realizó en la EDAR de Cabezo Beaza (Murcia) y en él se describe la recolección y análisis de muestras para comparar los procedimientos convencionales con los obtenidos incorporando lagunas de almacenamiento, demostrando el porcentaje de eliminación de fármacos superior al 80%.

Y la estudiante del programa de doctorado en Biociencias y Ciencias Agrícolas de la UCO, Alba Moreno Camacho, ha resultado ganadora de la modalidad Trabajo de Fin de Máster defendido en la Universidad de Córdoba y dotado con mil euros, por su trabajo 'Evaluación estacional del microbioma ambiental para diagnosticar la contaminación de ecosistemas acuáticos'.

El estudio realizado con muestras de diferentes zonas costeras recogidas en distintas épocas del año llevó a cabo un estudio metagenómico que desveló cambios significativos en el microbioma de los sedimentos, que podrían indicar distintos tipos y grados de contaminación. Con ello demuestran que la metagenómica podría ser una herramienta de seguimiento de la contaminación ambiental en ecosistemas acuáticos costeros.

El acto ha servido también para reconocer a los exdirectores de la Cátedra Emacsa, Rafael Marín Galvín y Soledad Rubio Bravo, así como a Alfonso González del Rey Estevez, integrante del jurado de estos premios.

APORTACIÓN DE LA UCO

Mientras, el rector de la UCO, Manuel Torralbo, y el presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, han cerrado el acto felicitando a los premiados y a los exdirectores de la Cátedra. El rector ha recalcado que "la UCO cuenta con la base científica para ponerla al servicio de Emacsa y, por tanto, a la sociedad en general".

"Tenemos mucho que aportar en la frontera del conocimiento", ha indicado Torralbo, quien ha agradecido la labor de Emacsa por el trabajo realizado en las últimas décadas, que ha permitido "contar con agua de altísima calidad" en la ciudad.

García-Ibarrola, por su parte, ha indicado que "estos premios ratifican el fomento del talento y la innovación que hay detrás del acto cotidiano de abrir un grifo", a la vez que ha valorado "la apuesta decidida de la UCO por estos premios y por la Cátedra".