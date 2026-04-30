La Cátedra de Flamencología entrega los III Premios Córdoba de Arte Flamenco

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CÓRDOBA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra de Flamencología ha celebrado este jueves el acto de entrega de los III Premios Córdoba de Arte Flamenco Universidad de Córdoba Caja Rural del Sur, un galardón que reconoce aportaciones destacadas en docencia, investigación y divulgación del arte jondo.

Según ha indicado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, en el evento, celebrado en el Salón de Actos de la UCO, han sido galardonados Marina Heredia, en la modalidad de 'Docentia al cante'; Rocío Molina, en la categoría de 'Docentia al baile'; Víctor Monge 'Serranito', en el apartado de 'Docentia a la guitarra'; Faustino Núñez, que ha recibido el reconocimiento en la modalidad 'Scientia a la investigación', y, por último, el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, galardonado en la modalidad 'Scientia a la divulgación'.

El acto ha contado con la presencia del director de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba, David Pino; el vicepresidente de la Fundación Caja Rural del Sur, Ricardo López-Crespo; y el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo.

El evento, presentado por el periodista Juan Garrido, ha contado con las actuaciones artísticas de Francisco Prieto 'Currito', Sara Denez, Luis Medina, Richard Gutiérrez y Alberto Parraguilla.

Los Premios Córdoba de Arte Flamenco nacen bajo un convenio de colaboración entre la Universidad de Córdoba y la Fundación Caja Rural del Sur como entidad patrocinadora. En ediciones anteriores del certamen han sido galardonadas figuras y entidades como Luis de Córdoba, Arcángel, Merche Esmeralda, Paco Cepero, la Bienal de Sevilla o el medio Expoflamenco.