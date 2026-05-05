Los caudales ecológicos centran el debate público en el avance del Esquema Provisional de Temas Importantes del cuarto ciclo de planificación hidrológica. - CHG

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha celebrado este martes en la sede de la Fundación Biodiversidad, en Sevilla, un taller participativo dedicado a los caudales ecológicos dentro del proceso de consulta pública del Esquema Provisional de Temas Importantes del cuarto ciclo de planificación hidrológica. La jornada ha estado presidida por la presidenta de la CHG, Gloria María Martín Valcárcel, quien ha animado a los representantes de las distintas entidades presentes a "hacer las alegaciones y propuestas que consideren" para seguir avanzando en la protección de los ecosistemas de la cuenca.

Según ha informado la CHG en una nota, Martín Valcárcel ha subrayado que se están alcanzando conclusiones importantes "tras años de esfuerzo por preservar los caudales ecológicos", destacando la necesidad de que este proceso continúe de forma abierta y participativa. Durante la sesión, la Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) de la CHG, con la intervención del técnico David González y del Jefe de Planificación Hidrológica, Victor Cifuentes, ha presentado los principales trabajos que la entidad ha desarrollado en los últimos años para actualizar y mejorar la definición del régimen de caudales ecológicos.

Entre los contenidos expuestos ha destacado el nuevo estudio sobre tasas de cambio y caudales de crecida, actualmente en consulta pública. Estos expertos han explicado que la definición de los caudales ecológicos ha experimentado una evolución significativa, impulsada tanto por la normativa europea como por las recomendaciones del Consejo de Estado y las sentencias del Tribunal Supremo.

A ello se suma el propio diagnóstico de los planes hidrológicos anteriores, que ya habían señalado la necesidad de revisar estos valores para adaptarlos mejor a las características reales de los ríos del Guadalquivir. En este proceso, la Confederación ha realizado nuevos estudios específicos mediante metodología IFIM, ha revisado la caracterización hidrológica de todas las masas tipo río y ha avanzado en la definición de caudales de cese en ríos temporales, que permiten determinar cuándo un río deja de mantener flujo y entra en las fases secas características de estos sistemas.

Asimismo, ha calculado tasas de cambio y caudales de crecida para los principales sistemas regulados. Estos dos últimos elementos han adquirido especial relevancia en esta revisión, ya que completan el régimen de caudales ecológicos con componentes que hasta ahora no estaban plenamente desarrollados: las tasas de cambio establecen la velocidad máxima a la que pueden aumentar o disminuir los caudales sin generar impactos bruscos, mientras que los caudales de crecida permiten conservar la morfología natural del río mediante aportes puntuales de mayor caudal. Se trata de mantener el río en una situación ecológica óptima, a la vez que se preservan las necesidades de la población como su seguridad.

Tras esta explicación técnica inicial, la jornada ha continuado con una mesa de debate con representantes del regadío, la gestión urbana del agua y organizaciones ambientales, en la que se han compartido visiones y propuestas sobre los retos que plantea la implantación del régimen de caudales ecológicos en la cuenca. Tras este intercambio, se ha dado paso a las intervenciones de los asistentes, que han podido trasladar sus aportaciones y comentarios en el marco del proceso de consulta pública.

Por último, la CHG continuará este programa de participación pública con talleres en Córdoba el 6 de mayo, Jaén el 8 de mayo y Granada el 11 de mayo, todos ellos con aforo limitado y previa inscripción.