Cazorla (Jaén) cifra en un millón de euros los daños causados por el temporal en las últimas semanas

Desprendimientos en el casco antiguo de Cazorla como consencuencia del temporal

CAZORLA (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cazorla (Jaén) ha hecho balance y ha cifrado inicialmente en un millón de euros los daños ocasionados por el temporal de lluvias que ha afectado a la localidad durante las últimas semanas.

El alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, ha señalado que la cadena de borrascas ha provocado "importantes desperfectos" en distintos puntos de uno de los municipios más turísticos de la provincia de Jaén.

"Estamos ante una situación muy complicada. A pesar de que ha llovido bien, ha llovido mucho y muy continuadas lo que han generado corrimientos de tierras, derrumbamiento de muros, hundimiento de carreteras y la anegación e intransitabilidad de numerosos caminos rurales lo que supondrá, en una primera aproximación, en daños por impacto económico que ronda el millón de euros", ha afirmado el alcalde.

Entre las incidencias más destacadas se encuentra la necesidad de desalojar de su vivienda por motivos de seguridad a varios vecinos de la calle de la Luz y del Callejón del Río, los deslizamientos de laderas en el casco urbano y en zonas próximas al mismo en ambas vertientes del río, daños estructurales en muros de contención y el deterioro de varias vías públicas, algunas de las cuales han tenido que ser cortadas al tráfico y tránsito por motivos de seguridad.

Asimismo, numerosos caminos rurales han quedado cortados e impracticables, afectando directamente a agricultores y vecinos de pedanías.

"El Ayuntamiento viene actuando esta última semana y de forma ininterrumpida y con todos los recursos técnicos y humanos disponibles en cada una de las múltiples incidencias para restablecer la normalidad en el menor tiempo posible, pero la magnitud de los daños hace necesario el apoyo de otras administraciones", ha subrayado Olivares.

Durante el pasado fin de semana, una inspección técnica creada por emergencia con técnicos y personal laboral del consistorio visitó las zonas con mayor por peligro de deslizamientos y riesgo extremo de alterar el cauce natural del río. A esta inspección se sumó de forma extraordinaria el equipo técnico del Área de Infraestructuras de la Diputación de Jaén junto a un equipo de geólogos que evaluaron la situación y volverán en los próximos días para determinar el diagnostico propuesta de actuaciones.

El Consistorio no descarta que la cifra de daños pueda incrementarse en la medida en la que se pueda acceder a los caminos agrícolas. En este sentido, el alcalde ha apuntado que la campaña de recolección de la aceituna está todavía al 70 por ciento y que se necesita transitar por los caminos rurales.

Mientras tanto, desde el Ayuntamiento se recomienda extremar la precaución en las zonas afectadas y respetar las señalizaciones provisionales instaladas por motivos de seguridad.