CCOO-A acusa a Junta de sustituir empleo público por contratación externa "en precario" para gestión de vivienda pública

Archivo - Imagen de archivo de las viviendas públicas del barrio sevillano de Los Bermejales. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sector Autonómico de la federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Andalucía ha alertado ante el viceconsejero de Fomento y la Secretaría General de Función Pública la política de externalización que la Junta de Andalucía está llevando a cabo en la gestión del parque público de vivienda.

Según ha señalado el sindicato en una nota de prensa no se trata de un expediente aislado ya que los mismos contratos se están repitiendo en distintas provincias andaluzas. "Esto demuestra que estamos ante una forma de gestionar que afecta al conjunto de la vivienda pública de Andalucía y todo ello ocurre cuando más falta hace reforzar los servicios públicos para permitir dar solución a los problemas de vivienda de la población andaluza. Lo que está en juego es el modelo de vivienda pública que quiere Andalucía", ha explicado el sindicato.

De esta manera, CCOO-A ha señalado que cada vez son más las familias que necesitan una vivienda pública y cada vez son más complejas las situaciones sociales que deben atender los equipos de AVRA, "sin embargo, en lugar de reforzar la Agencia con más personal, la Junta está optando por sacar a contratación externa parte de las funciones que corresponden a este organismo público. Los contratos incluyen actuaciones que forman parte del trabajo diario de AVRA: acompañamiento a familias, intervención social, mediación comunitaria, gestión de situaciones de morosidad, seguimiento de casos o actuaciones para mejorar la convivencia en las promociones de vivienda pública", ha señalado la central sindical.

Para CCOO "lo más llamativo es que la propia Administración reconoce en la documentación de estos contratos que recurre a empresas externas porque no dispone de personal suficiente para realizar esas tareas y prefiere la contratación en precario y con menos garantías para la población".

Para el sindicato, esta explicación pone de manifiesto un problema que CCOO "lleva años alertando". Desde 2014, AVRA ha perdido cerca del 19% de su plantilla, lo que supone trabajadores y trabajadoras menos para gestionar alrededor de 50 000 viviendas repartidas por toda Andalucía.

El sindicato considera que la vivienda pública necesita equipos estables, con conocimiento del territorio, continuidad en la intervención y capacidad para acompañar a las familias a largo plazo. "Ese trabajo no puede depender de contratos temporales que se van renovando en precario de provincia en provincia".

Además, ha subrayado que la gestión del parque público de viviendas "no es una actividad secundaria de AVRA". "Es precisamente la función para la que fue creada la Agencia", ha aseverado, al tiempo que ha añadido que "debilitar sus plantillas significa debilitar también la capacidad de la Administración para garantizar un servicio público esencial".

Por ese motivo, CCOO ha solicitado formalmente la paralización de estas licitaciones y la puesta en marcha de un plan extraordinario de contratación que permita recuperar el empleo público perdido durante la última década.