CCOO Córdoba demanda a las administraciones "un mayor esfuerzo inversor" en prevención de incendios forestales

Archivo - Bomberos forestales del Plan Infoca, en una imagen de archivo. - Jesús Prieto - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha demandado este jueves a las administraciones "un mayor esfuerzo inversor en materia de prevención de los incendios forestales", pues "lo que antes se venía desarrollando de manera cotidiana por los habitantes del mundo rural se tiene que sustituir por laborales preventivas".

En este sentido y a través de una nota, el sindicato ha explicado que "el cambio de modelo en el medio rural nos ha abocado al abandono de usos y costumbres que venían aprovechando al máximo los recursos que la naturaleza nos ofrece". Así, "dejar de pastorear zonas cercanas a los pueblos, no recoger leñas, piñas o matorral para calentarse, y no plantar huertos junto a los núcleos urbanos de los que abastecerse, nos ha abocado a que la masa forestal gane terreno y aumente la superficie año tras año en nuestro país".

CCOO ha recordado que existen "multitud de formas de ejecutar la prevención en incendios forestales, bien sea mediante el desbroce y eliminación de material vegetal de forma mecanizada o manual, realizando clareos y fajas de seguridad junto a caminos o ejecutando quemas controladas bajo estrictas ventanas de prescripción, o abriendo y manteniendo cortafuegos en nuestras masas arbóreas".

En cualquier caso, para CCOO todas son "labores esenciales que ayudan a manejar esas cargas de combustible que pueden generar problemas en verano", pues, "que un incendio forestal llegue a una zona tratada de manera preventiva, implica que se genere una ventana de oportunidad donde tal vez se pueda atajar el incendio o minimizar su avance desde una zona de trabajo más segura".

El sindicato ha señalado que, "de manera generalizada, se habla de que el coste por hectárea en labores preventivas se estima en 3.000 euros y la cuantificación para una hectárea de extinción asciende a 30.000 euros", es decir, "estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de aumentar los presupuestos en prevención, ya que se demuestra que serán mucho más eficientes por rendimiento entre coste/beneficio".

Por otro lado, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Córdoba ha agradecido "la profesionalidad y el compromiso de los 80 agentes de medio ambiente que tiene la Junta de Andalucía en Córdoba y su provincia, que actúan en los espacios naturales protegidos, en la gestión forestal y vías pecuarias", y también a "todas las personas implicadas en la extinción de los incendios y en la protección y atención de las personas que se han visto afectadas, con las que se solidarizan".