CCOO denuncia que Correos mantiene sin cubrir en Bailén (Jaén) cuatro de los siete puestos de cartero

JAÉN, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CCOO en Correos Jaén ha denunciado este lunes la "drástica reducción" de plantilla en Bailén, donde mantiene sin cubrir cuatro de los siete puestos de cartero.

Una falta de personal por la que "la escueta plantilla" en el citado municipio se ha concentrado. "De siete carteros que había para repartir el correo en Bailén, ya sólo quedan tres", ha informado en una nota el sindicato, que ha precisado que deben dar servicio a una población de más de 17.000 habitantes.

Según ha detallado, la plantilla original consta de siete personas, tres motoristas y cuatro carteros a pie. Sin embargo, como Correos "no cubre ni las bajas laborales ni la excedencia de uno de ellos, ni contrata las vacantes que existen", lleva "varios meses sufriendo la falta de tres personas a lo que ahora se une una nueva".

En este sentido, desde CCOO se ha hablado de una situación "insostenible" con efectos "para la salud de la plantilla" y que también tendrá "un perjuicio para la ciudadanía en la recepción de sus cartas". Y es que, según ha lamentado, los repartidores "no dan más de sí" y advierten, además, de que "el problema se verá acrecentado ante la llegada de las elecciones europeas".

"¿Hasta cuándo vamos a continuar con la senda de los recortes?, ¿Estas son las políticas públicas que defendemos en la mayor empresa pública de este país? ¿Cómo se van a gestionar las elecciones europeas si no hay carteros?", ha preguntado.

El sindicato ha recordado que el servicio postal público "es un servicio fundamental de toda la ciudadanía" y ha defendido su prestación con calidad, para lo que es necesario contar con personal suficiente.

Sin embargo, "diariamente, son decenas de secciones las que están sin cubrir en las carterías de Jaén". "Las grandes y medianas carterías de Jaén están funcionando con la mitad de la plantilla o menos, lo que tiene consecuencias directas para la salud de las personas trabajadoras, que se traduce en una sobrecarga tremenda al tener que recorrer cada día decenas de kilómetros", ha comentado.

Igualmente, ha incidido en los perjuicios para la ciudadanía, que, en vez de recibir sus cartas, notificaciones o paquetes "diariamente, pueden llegar a tardar en recibirlas una semana o más, como ocurre en muchas poblaciones".

CCOO en Jaén ha atribuido esta situación a la "nefasta gestión" de Correos, pese a lo cual la empresa "no tiene pudor en pedir préstamos" para pagar bonus" a sus responsables. "No entendemos que no hay dinero para contratar personal, pero sí para pagar bonus. Y parece que, si no lo hay, lo buscan", ha concluido.