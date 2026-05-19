CCOO-A exige poner fin a la "división interna" de la industria aeroespacial en la inauguración del ADM Sevilla

Archivo - A la izquierda, el secretario de Estrategias Sectoriales de CCOO de Andalucía, Enrique Manuel Jiménez. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO Andalucía ha solicitado en la inauguración de la octava edición del Aerospace & Defense Meetings (ADM Sevilla 2026), el "principal encuentro internacional B2B de la cadena de suministro aeroespacial y de defensa en España", poner fin a la "división interna" de este tejido industrial.

Tal y como ha emitido el sindicato en una nota, se trata de una "cita clave" que reúne en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla a más de 300 empresas de 25 países. En concreto, el sindicato ha calificado de "error" la "falta de una estrategia unificada" que incluya a administraciones, universidades y organizaciones sindicales para afrontar el mercado global.

El secretario de Estrategias Sectoriales de CCOO de Andalucía, Enrique Manuel Jiménez, ha mostrado su preocupación este martes por la "falta de coordinación y liderazgo en el sector aeroespacial". Así, el dirigente ha criticado que la comunidad acude a este "gran escaparate" arrastrando una "preocupante carrera por el protagonismo que, en lugar de sumar fuerzas y fomentar sinergias y colaboración, divide al sector".

"El problema de fondo no radica en la existencia de distintos foros, sino en su carácter excluyente, de competencia de protagonismo y en su evidente falta de visión transversal", ha advertido Jiménez, poniendo como ejemplo la "desconexión y duplicidad" entre la alianza de la CEA y Andalucía Aerospace por un lado, y el 'Hub Defensa Andalucía' promovido por Fedeme y Femca por otro.

En este sentido, Jiménez ha aseverado que "una verdadera estrategia para la industria de defensa para Andalucía no puede diseñarse mediante iniciativas atomizadas que compiten por captar la agenda pública, mediática y empresarial".

Para atajar esta dispersión, CCOO de Andalucía ha urgido a "frenar la creación de 'capillas' empresariales" y a avanzar hacia espacios de encuentro integral como la Fundación Hélice. "Esta fundación debería volver a estar liderada por la administración autonómica", ha señalado. Para ello, ha instado a la Junta a asumir su rol de "liderar y vertebrar al conjunto del sector para evitar que los recursos y apoyos institucionales se dispersen compitiendo entre sí".

Finalmente, Jiménez ha defendido el papel de las universidades y Centros Tecnológicos para la innovación y el de las organizaciones sindicales, que son "claves para asegurar que el crecimiento de esta industria se traduzca en empleo estable y de calidad" y promuevan "el reparto justo de la riqueza que se genera mediante la promoción de actividad con fondos públicos".

En esta línea, el sindicalista ha lamentado que, mientras otras comunidades acuden a estos eventos con "una sola voz", en Andalucía la competición debilita la competitividad y "fomenta la exclusión de una gran parte del tejido de pymes que no forman parte de ciertos círculos de influencia".

"Solo a través de una interlocución única y participada se podrá garantizar la utilidad real de los actos públicos" y "el verdadero despegue de Andalucía como un referente cohesionado, fuerte y competitivo en el panorama internacional", ha agregado Jiménez.

"Andalucía, históricamente, ha liderado el sector aeroespacial y de defensa y no podemos retroceder cuando representa de lo más avanzado tecnológicamente de nuestra actividad productiva por un deseo de protagonismo mal enfocado", ha apostillado el dirigente.