CCOO en Jaén solicita la agilización de homologación de títulos y regularización de personal sanitario extranjero

Reunión de CCOO con el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández - CCOO

JAÉN 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO se reúne con el Subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, para solicitarle la agilización de homologación de títulos y regularización de personal sanitario extranjero. El sindicato le ha trasladado su preocupación por los retrasos de "más de tres años" que conlleva el trámite de homologación de títulos y regularización, "a pesar de la alta demanda de profesionales en el Servicio Andaluz de Salud, especialmente en comarcas como la Sierra de Segura".

El responsable de Sanidad y sectores Sociosanitarios, Martín Robles, ha apuntado en un comunicado que los expedientes de homologación de títulos extracomunitarios, especialmente en medicina, acumulan grandes demoras, superando los plazos previstos y convirtiendo el proceso en una "carrera de obstáculos".

Esta demora, que afecta en general a todo el colectivo de personas migrantes, provoca, en particular, que "muchos médicos y profesionales sanitarios desistan o se marchen a otros países agravando el déficit de especialistas", ha apuntado José Antonio Álvarez responsable de acción sindical de CCOO Sanidad y Sectores Sociosanitarios de esta provincia.

Desde CCOO se apoya la regularización extraordinaria de personas migrantes ya establecidas en España anunciada por el Gobierno por considerar que "es una medida justa amparada por el derecho a migrar reconocido internacionalmente", pero también necesaria para "asegurar derechos laborales y hacer aflorar la economía sumergida".

Para la secretaria general de CCOO en Jaén, Silvia de la Torre, la regularización es "un acto de responsabilidad política y una necesidad social frente a discursos de odio". También ha reconocido la oportunidad que se plantea para "combatir la precariedad y la sobreexplotación", permitiendo que personas extranjeras que ya están viviendo y trabajando aquí, "puedan acceder a derechos básicos con seguridad jurídica y a mecanismos de protección social".

Martín Robles, solicita al Subdelegado en la misma reunión que se agilicen los trámites para que las personas migrantes en general, haciendo especial referencia a las cuidadoras en particular puedan regularizar su situación administrativa, lo que permitiría que "pasen a la economía regular y puedan optar, por ejemplo, a un empleo como auxiliares de ayuda a domicilio, profesión con una alta demanda en nuestra provincia actualmente, pero con los derechos laborales, la seguridad jurídica y la protección social que merecen".

En este encuentro, el sindicato ha trasladado también al Subdelegado que intente agilizar las denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo, por este sindicato a las empresas que prestan el servicio porque no cumplen el I Convenio Andaluz de Ayuda a Domicilio.