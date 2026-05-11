CCOO-A manifiesta las acusaciones de Vox que vinculan la inmigración con el aumento de criminalidad en Andalucía

Sede de CCOO-A en Sevilla. A 8 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha manifestado las acusaciones de Vox durante la campaña electoral que vinculan la inmigración con el aumento de la criminalidad en el territorio andaluz. La secretaria de Política Migratoria del sindicato, Rosa Berges ha afirmado que CCOO denuncia las mentiras que Vox está difundiendo en la campaña para las elecciones andaluzas sobre los inmigrantes, acusándoles de delitos que principalmente cometen los españoles como violaciones y acoso a las mujeres.

Según ha informado CCOO Andalucía en una nota, la responsable sindical ha desmontado el relato que responsabiliza a la población extranjera del colapso de la sanidad y la protección social. Berges ha subrayado que "el deterioro de los servicios sociales y de la sanidad no es culpa de los inmigrantes que pagan sus impuestos, pagan por los servicios que reciben". Así el sindicato ha situado la raíz del problema en la política de privatización y bonificación fiscal a las rentas altas ejecutada por el Gobierno andaluz.

Por otra parte, la secretaria de Política Migratoria ha manifestado que "el deterioro de los servicios públicos es responsabilidad exclusiva del Gobierno andaluz y de las externalizaciones de los servicios que ha estado haciendo, que generan un coste mucho más alto que si los gestionaran directamente desde la Junta de Andalucía". Según ha detallado Berges, el Ejecutivo autonómico "se dedica a reducir los impuestos a los más ricos y más pudientes que son los que más tienen que pagar para mantener los servicios públicos, por tanto, este es el gran problema del deterioro de los servicios públicos".

En este sentido, la organización sindical ha reclamado un cambio de rumbo "inmediato" para proteger la cohesión social y ha mostrado su apoyo a las denuncias anunciadas por el Ministerio de Igualdad, que presentará ante la fiscalía y de Adelante Andalucía, que ha presentado ante la Junta Electoral.

Por último, Berges ha indicado que "desde Comisiones Obreras denunciamos que Vox está haciendo una campaña plagada de acusaciones xenófobas y de odio basadas en la mentira y no nos quedaremos de brazos cruzados ante el aumento de la tensión y los ataques a la convivencia", ha concluido.