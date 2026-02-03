CCOO-A pide un cambio en la gestión para prevenir riesgos de enfermedades profesionales

Archivo - CCOO-A pide un cambio en la gestión para prevenir enfermedades profesionales. - SOBI - Archivo

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha exigido un cambio radical en la gestión de la prevención de riesgos ante la grave infradeclaración que existe en la región de enfermedades profesionales que, como ha explicado la secretaria de Salud Laboral de CCOO-A, María José López Garrido, "afecta a todos los grupos de enfermedades profesionales y, especialmente, al grupo 6, vinculado directamente con el cáncer de origen laboral".

Según ha detallado CCOO-A en una nota, en el marco del Día contra el Cáncer, la dirigente ha defendido el objetivo de "Cáncer 0 en el trabajo" y ha considerado "injusto" e "inaceptable" que cualquier trabajador tenga que asumir un mayor riesgo de cáncer en su entorno laboral. Es por ello que el sindicato ha instado al Gobierno andaluz a poner en marcha medidas con carácter "urgente" para combatir esa situación.

Asimismo, CCOO ha puesto sobre la mesa un dato realmente preocupante que indica que "durante 2024 solo se notificaron cinco casos", lo que representa apenas un 0,19% de los que deberían haberse notificado en relación con el cáncer laboral que, según las estimaciones basadas en los datos de la Asociación Española Contra el Cáncer serían 2.591 casos.

En este sentido, la organización sindical ha detallado que "esta falta de gestión se arrastra desde hace años", ya que desde 2007 solo se han registrado 71 partes: 65 en hombres y seis en mujeres.

De esta manera, el sindicato ha apuntado que, según la Comisión Europea, "el cáncer es la primera causa de mortalidad laboral en la Unión Europea", siendo responsable del 53% del total de las muertes relacionadas con el trabajo. Una cifra que supera a el 28% que suponen las enfermedades cardiovasculares y que, como ha avisado la central, provoca "más fallecimientos que los accidentes de trabajo y accidentes de tráfico juntos".

Asimismo, López Garrido ha puesto el foco en la brecha de género que agrava esta situación. La ausencia de reconocimiento de cánceres específicos en mujeres, como el de ovario o el de mama, pese a las evidencias científicas ya muy claras, "pone de manifiesto la doble invisibilización del cáncer laboral en las trabajadoras andaluzas".

Ante esta situación, CCOO ha pedido la aplicación efectiva de las medidas recogidas en la Tercera Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo (EASST) 2024-2028, centrada en la prevención de enfermedades profesionales de origen cancerígeno, en particular "aquellas derivadas de la exposición a sílice y amianto". Por último, CCOO ha afirmado que "gran parte de los cánceres de origen laboral pueden evitarse si se aplican las medidas adecuadas".