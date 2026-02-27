CCOO-A pide al Gobierno que las ayudas por el temporal y las de la PAC estén ligadas al mantenimiento del empleo

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero preside la reunión con las organizaciones agrarias. A 27 de febrero de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, y el secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, José Hurtado, han coincidido este viernesen la necesidad "urgente" de reconstruir las zonas afectadas y han remarcado que "cualquier medida de apoyo debe tener un enfoque social incuestionable", al tiempo que han solicitado la creación de mecanismos de coordinación institucional que cuenten con la participación de la parte social.

Así lo ha recogido CCOO en una nota de prensa posterior al encuentro mantenido con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para abordar las graves consecuencias de las recientes borrascas en la comunidad andaluza.

Durante el mismo, López ha alertado sobre la "desigualdad en los ritmos de recuperación" del tejido productivo, señalando que "habrá actividades que se puedan recuperar de forma rápida, pero habrá otra, otros sectores y otras empresas, a las que les va a costar más tiempo ponerse en marcha".

Ante el impacto en el comercio, la hostelería, la construcción o la industria, ha valorado el paquete de 7.000 millones de euros impulsado por el Gobierno central, afirmando que estas medidas "son importantes para que esa recuperación se produzca lo antes posible y que llegue a las empresas y a las personas trabajadoras sin dejar a nadie atrás".

En ese sentido, la dirigente ha explicado que "no dejar a nadie atrás significa proteger especialmente a los colectivos más vulnerables, como aquellas personas que tienen un contrato temporal laboral que pueden quedarse sin empleo, a quienes se queden inactivos por la paralización de sus empresas o a quienes ya se encontraban en situación de desempleo en las localidades afectadas".

La secretaria general de CCOO de Andalucía ha subrayado que "estas ayudas tienen que tener muy en cuenta los criterios sociales del mantenimiento del empleo y las condiciones laborales". En ese mismo sentido se ha expresado el secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, quien ha exigido que las ayudas de la PAC y la movilización de fondos europeos "vayan ligados obligatoriamente a la condicionalidad social".

Hurtado ha dejado claro que "no puede haber dinero público para empresas que no respeten los convenios colectivos; que no respeten el salario mínimo interprofesional; se quieran aprovechar de la crisis de esta situación para realizar despidos; o no utilicen los ERTES por fuerza mayor porque es más cómodo interrumpir las campañas o hacer llamamientos a los fijos discontinuos por jornadas, con lo que conlleva de perjuicio a las personas trabajadoras".

Por otra parte, el dirigente ha puesto el foco en los graves daños sufridos por el sector primario y la industria agroalimentaria, recordando que la estimación de pérdidas de entre "el 15 y el 20%" de la producción agraria supone un golpe crítico para miles de personas trabajadoras". "Es necesario aprovechar la coyuntura para hacer más atractivo el trabajo en el campo mejorando las condiciones laborales de quienes trabajan en él".

Ambos dirigentes igualmente han advertido sobre la medida de la reducción de peonadas la cual ha vuelto a quedar incompleta otra vez más, dejando fuera a las personas trabajadoras que ingresaron en el sistema agrario con fecha posterior al 31 de diciembre de 2011 "porque necesitan 30 peonadas para mantenerse en el sistema agrario, con lo cual aunque reduzcan las peonadas para prestación a 5 ellos siguen necesitando 30 para mantenerse en el sistema y tener derecho a prestación".

CCOO de Andalucía ha pedido al Gobierno central "establecer mecanismos de seguimiento ágiles para hacer frente a las situaciones que vayan surgiendo tras las afectaciones del temporal que cuenten con la parte social, ya que es un ejercicio de transparencia y de participación para que nadie quede atrás".