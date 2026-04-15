CCOO-A prioriza los servicios públicos, el empleo de calidad y la vivienda para las elecciones andaluzas

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López y la secretaria de Institucional y Comunicación de del sindicato, Nuria Martínez, en la presentación de un documento. - CCOO-A

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López y la secretaria de Institucional y Comunicación de del sindicato, Nuria Martínez, han presentado este miércoles el documento 'Por una Andalucía con futuro: prioridades sociales, económicas y laborables 2026-2030' del que darán traslado a los partidos que concurren al 17M centrado en la mejora de la calidad de vida y la recuperación de los servicios públicos "ante una privatización consciente e intensa por parte del actual Gobierno andaluz".

Según ha informado CCOO-A en una nota, "estas medidas y propuestas reflejan un modelo de sociedad compartido, con igualdad de oportunidades, con derechos y con avances para dar respuesta al descontento social generado por ese modelo privatizador al servicio de una minoría".

En esta línea, la secretaria general ha instado a las formaciones y al futuro Gobierno que salga de las urnas a comprometerse con un modelo que "pone el acento en la mejora de la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía andaluza". Por tanto, "este documento refleja un modelo de sociedad compartido, con igualdad de oportunidades, con derechos y con avances", ha defendido López.

Para el sindicato, las próximas elecciones deben servir para blindar los pilares del bienestar "ante el deterioro premeditado que se está haciendo de lo público por parte del Gobierno andaluz". Así, "es más que evidente que hay un descontento social por el deterioro de los servicios públicos debido a una privatización constante y especialmente intensa en los últimos años".

Para CCOO, existe una estrategia política para favorecer intereses privados. "De manera consciente, el Gobierno andaluz asfixia lo público hasta que deja de funcionar y así justifica esa deriva a lo privado, convirtiendo los derechos de ciudadanía en negocio para unos pocos".

Por ello, ha afirmado que "el resultado es negocio para una minoría y listas de espera en sanidad, imposibilidad de acceder a una plaza en la FP pública o en la universidad, imposibilidad para acceder a una vivienda o demoras de vergüenza para la dependencia, entre otras cuestione". Para hacer frente a esa gestión privatizadora, el documento presentado por CCOO propone medidas urgentes en sectores estratégicos.

En materia de sanidad, el sindicato ha exigido frenar el trasvase de fondos a la privada y reforzar la Atención Primaria. En educación, López ha reclamado más plazas públicas de FP, porque es la vía de acceso al empleo de mucha gente joven y no tan joven para tener "una garantía de vida".

En cuanto a la Dependencia, el sindicato urge a abordar el "déficit estructural" que sufre la comunidad, donde los tiempos de espera alcanzan los 488 días, y a mejorar las condiciones de las trabajadoras del sector. Asimismo, en materia de vivienda, la dirigente ha vuelto a insistir en la puesta en marcha de la ILP impulsada junto a otras organizaciones sociales para limitar los precios de compra y alquiler: "Pagar el 40% del salario es una barbaridad. Queremos que no se especule con el suelo ni con la vivienda y que se garantice un hogar para todos".

Igualmente, López ha advertido sobre la situación económica de las familias, señalando que los beneficios empresariales han crecido cuatro veces más que los salarios, lo que "deja a uno de cada cuatro hogares con dificultades para llegar a fin de mes".

De esta manera, "reivindicamos un cambio de política que favorezca el reparto justo; no podemos permitir que las políticas fiscales sigan beneficiando a los grandes patrimonios mientras los curritos y las curritas asumen el mayor esfuerzo", ha concluido.

Por último, la secretaria de Institucional y Comunicación ha destacado el valor democrático de esta propuesta. "Este documento no es una lista de peticiones aisladas, es el resultado del análisis y del contacto directo de nuestros delegados con la realidad de los centros de trabajo y los barrios de Andalucía". Por ello, "pedimos a los partidos políticos que abran espacios de interlocución real para debatir estas propuestas, que son las de la clase trabajadora andaluza, y que el diálogo social sea el eje vertebrador de la próxima legislatura para que nadie se quede atrás".