CCOO-A urge a la Junta a reunir la Mesa de Función Pública y aumentar el teletrabajo para evitar contagios de Covid

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Andalucía ha urgido este viernes por escrito a la Junta una reunión "extraordinaria y urgente" de la 'Mesa General de negociación común de las empleadas y empleados públicos de la Junta de Andalucía' para alcanzar "un nuevo acuerdo, más flexible y adaptado a la realidad" sobre el teletrabajo que "asegure la correcta prestación de los servicios públicos, garantice la seguridad del personal y de los usuarios y no contribuya a la expansión de la pandemia" de la Covid-19 "por falta de medidas adecuadas".

Y es que, según ha argumentado el sindicato en una nota este viernes, el 'Pacto sobre el Teletrabajo' suscrito en dicha 'Mesa General' entre la Junta y sindicatos resulta "insuficiente" ante el "empeoramiento" de la situación de la pandemia en la comunidad autónoma, que, según recuerda CCOO-A, ha llevado al Gobierno andaluz a anunciar medidas extraordinarias al amparo del real decreto por el que el pasado domingo se declaró nuevamente el estado de alarma en España para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.

El sindicato ha advertido de que, "con la situación actual, limitar la jornada no presencial al 20% --un día a la semana-- resulta a todas luces insuficiente, e incrementa exponencialmente el riesgo de contagio para el personal y los usuarios de los servicios públicos".

En opinión de CCOO, "la seguridad no está plenamente garantizada, ya que las medidas adoptadas en los puestos de trabajo, en muchos casos, no evitan que se produzcan contagios", y "la excepcionalidad de la situación sanitaria en nuestra comunidad justifica incrementar sustancialmente el porcentaje de jornadas realizadas mediante trabajo no presencial".

Debido a esa situación, y ante la "magnitud" de los últimos datos ofrecidos por las distintas administraciones sobre la pandemia y los problemas derivados de las limitaciones y la aplicación efectiva del 'Pacto de Teletrabajo' suscrito por la Administración y sindicatos, CCOO ha solicitado la referida reunión extraordinaria y urgente de la 'Mesa General de negociación común' de los empleados públicos de la Junta.

En el escrito que ha remitido a la Junta, el sindicato propone, "como mínimo y con carácter inmediato, aplicar los porcentajes mayores de no presencialidad previstos en el acuerdo, y cursar las instrucciones pertinentes para que los centros directivos faciliten y agilicen la concesión de fórmulas de teletrabajo que eviten la asunción de riesgos innecesarios".

Asimismo, CCOO ha solicitado una "reunión formal" de la 'Mesa General' para "avanzar en la aplicación del teletrabajo real, conforme las disposiciones aprobadas a nivel nacional".