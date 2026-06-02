CEA alerta que microempresa crea empleo en valores negativos y "menor intensidad" en indefinidos pese a la caída paro

Archivo - El director de relaciones laborales de la Confederación de Empleados en Andalucía (CEA), Manuel Carlos Alba en imagen de archivo. - CEA - Archivo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha alertado este martes de que la creación de empleo en las microempresas se mide ya en "valores negativos" y ha advertido de una "menor intensidad" en la contratación indefinida, pese a valorar de forma positiva la evolución del mercado laboral andaluz tras los datos del paro correspondientes al mes de mayo.

De esta manera, el director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de la organización empresarial, Manuel Carlos Alba, ha señalado que los datos mantienen la tendencia observada en meses anteriores, con una reducción significativa del desempleo en todos los sectores económicos y especialmente en los servicios, donde se concentra la mayor parte del descenso registrado durante mayo.

CEA ha destacado además que Andalucía vuelve a liderar la caída interanual del desempleo en España, con una reducción del 9,5%, frente al 5,4% de la media nacional, y ha atribuido esta evolución al "esfuerzo y compromiso de las empresas con la creación de empleo" en un contexto que sigue marcado por la incertidumbre económica.

No obstante, la patronal andaluza ha advertido de que el aumento de los costes y cargas laborales continúa afectando a la capacidad de contratación de las empresas, especialmente a las de menor tamaño. En este sentido, Alba ha señalado que la creación de empleo en la microempresa se sitúa ya en valores negativos, mientras que la mayor capacidad de contratación se concentra en las medianas y grandes empresas.

Asimismo, ha resaltado que la contratación indefinida a tiempo completo ha aumentado en torno a un 5% respecto al año anterior, aunque ha avisado de que persisten señales que apuntan a una menor intensidad en este tipo de contratación.

La organización empresarial también ha definido el papel de la negociación colectiva para favorecer el acceso al empleo y mejorar las relaciones laborales, al tiempo que ha advertido de las dificultades para cubrir vacantes en sectores de menor cualificación y de un clima de "inseguridad jurídica" derivado de determinadas propuestas normativas que, a su juicio, limitan las posibilidades de crecimiento y expansión de las empresas.

Por ello, CEA ha reclamado un marco que favorezca la actividad empresarial y la generación de empleo, al considerar que las empresas continúan siendo el principal m,otor de la creación de puestos de trabajo en Andalucía