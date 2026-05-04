CEA analiza las propuestas del tejido empresarial para las próximas elecciones en el Foro 'La Andalucía que Queremos'

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido (1d), el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara (3d) y el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía y presidente de la - María José López - Europa Press

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha celebrado este lunes en Sevilla el Foro 'La Andalucía que queremos', un espacio de reflexión y análisis que ha reunido a destacados representantes del ámbito empresarial, institucional y académico con el objetivo de marcar las líneas estratégicas para el desarrollo económico y social de la comunidad de cara a la XIII Legislatura en Andalucía.

Según ha informado CEA en una nota, el presidente de CEA, González de Lara, ha afirmado en la inauguración de las jornadas que "con rigor, sencillez y ética, presentamos una hoja de ruta que ayude a alcanzar esa Andalucía que queremos, que es la que necesitan las empresas para poder generar empleo, crear riqueza, ofrecer oportunidades, cohesionar territorios y arraigar talento".

Durante el encuentro, celebrado en la sede de la Fundación Cajasol, se ha puesto en valor el documento elaborado por CEA con '195 Propuestas Empresariales', fruto de un proceso participativo con más de 600 aportaciones de empresas, sectores y territorios, dirigidas a la sociedad en su conjunto y a los partidos políticos para que hagan suyas las iniciativas que consideren "más oportunas".

En este sentido, el presidente de CEA ha apelado al compromiso colectivo con el futuro de Andalucía y ha puesto en valor el papel de la Confederación de Empresarios de Andalucía, "que no se queda en señalar el problema, sino que dialoga y analiza para estructurar soluciones informadas que nacen del compromiso, planteando medidas concretas e iniciativas eficaces para crear un marco social y económico que contribuya a consolidar un modelo más sólido, competitivo, sostenible y generador de oportunidades, en el que la empresa desempeña un papel central."

Por otro lado, González de Lara ha insistido en la necesidad de que los poderes públicos "garanticen un entorno estable y predecible que permita a las empresas desarrollar su actividad con normalidad", defendiendo el papel de la empresa como motor de progreso, generadora de empleo, riqueza, cohesión territorial y arraigo del talento.

Asimismo, "la productividad no aumenta cuando las normas cambian continuamente. Necesitamos seguridad jurídica, estabilidad y agilidad normativa", ha afirmado en su intervención, en la que también ha señalado los puntos básicos de las soluciones que propone la organización que preside.

TRES MESAS DE ANÁLISIS SOBRE LOS GRANDES RETOS DE ANDALUCÍA

La jornada ha contado con tres mesas de diálogo centradas en los principales desafíos de la comunidad. Una sobre crecimiento y cohesión social, moderada por la directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad en el área Sur de Coca-Cola, Beatriz Codes, donde se ha analizado el papel de la empresa como agente de equilibrio territorial y generador de oportunidades.

Otra sobre contexto económico y retos de futuro, moderada por la Vicepresidenta Ejecutiva y Secretaria General de CEM, Natalia Sánchez, que ha abordado las incertidumbres globales, la competitividad y la necesidad de anticipación estratégica.

Y, otra sobre competitividad y calidad institucional, moderada por el Secretario General de CEA, Luis Fernández- Palacios, centrada en la importancia de una gobernanza eficaz, seguridad jurídica y colaboración público-privada.

De este modo, los ponentes han coincidido en señalar que Andalucía cuenta con un importante tejido empresarial con un intenso potencial de crecimiento, y que requiere de políticas públicas alineadas con la realidad empresarial que contribuyan a impulsarlo.

No obstante, las propuestas empresariales de CEA se estructuran en torno a cuatro grandes ejes: competitividad, gobernanza, personas y territorio, articuladas en torno a una idea transversal que es la defensa de la libertad de empresa, la promoción de la iniciativa privada como pilares del desarrollo económico y la importancia de la colaboración público-privada.

Además, entre las prioridades señaladas destacan: garantizar infraestructuras de primer nivel que cuenten con las inversiones necesarias; avanzar en agilidad normativa y simplificación administrativa; impulsar una gestión eficiente de recursos estratégicos --como el agua y la energía--; favorecer la conexión entre formación de perfiles profesionales y necesidades empresariales; y dar respuesta a retos como el absentismo laboral o el acceso a la vivienda.

Asimismo, han subrayado la importancia de "fortalecer el diálogo social y mejorar la representación de los intereses andaluces en ámbitos nacionales y europeos".

GOBERNAR A FAVOR DE LA EMPRESA ES GOBERNAR A FAVOR DE ANDALUCÍA

El presidente de CEA ha concluido su intervención apelando directamente a los partidos políticos: "Gobernar a favor de la empresa es gobernar a favor del empleo, de la cohesión social y de la generación de oportunidades". Por tanto, "es gobernar a favor del progreso de Andalucía".

Bajo el lema 'Andalucía y sus empresas, generando confianza', la organización empresarial ha reivindicado la confianza como "base esencial" de las relaciones económicas y sociales y como condición imprescindible para el crecimiento. "La confianza es el cimiento invisible sobre el que se sostiene todo lo que de verdad importa. Cuando está, se nota; cuando falta, también", ha concluido.