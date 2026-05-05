CEA atribuye bajada del paro al "esfuerzo empresarial" y pide un marco que genere "confianza y seguridad jurídica"

Archivo - Varias personas hacen cola en una oficina del SEPE en imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha valorado la bajada del paro y la creación de empleo registrada en abril, que considera "siempre una buena noticia y motivo de satisfacción", al tiempo que ha destacado que "son las empresas las que crean empleo" y ha señalado la importancia de contar con un contexto económico y un marco regulatorio fiscal y social que tengan como foco central la actividad empresarial y permitan generar "confianza y seguridad jurídica".

Así lo ha indicado el director del Área Jurídica y de Relaciones Laborales de la CEA, Manuel Carlos Alba, quien ha subrayado que los datos del pasado mes "siguen una tendencia sostenida de mejora del empleo por encima del conjunto nacional" y que Andalucía aporta el 35% del descenso de paro en España.

En este sentido, ha reiterado que desde la organización empresarial "siempre destacamos el esfuerzo empresarial", incidiendo en que la generación de empleo está vinculada directamente a la actividad de las empresas.

No obstante, ha advertido de que para que esta creación de empleo sea posible resulta "decisivo" el contexto económico, así como la existencia de un marco regulatorio y de medidas fiscales y sociales que sitúen en el centro la actividad empresarial.

A este respecto, ha insistido en que estos elementos son "fundamentales para generar confianza y seguridad jurídica", en un contexto en el que las decisiones empresariales dependen en gran medida de la estabilidad del entorno económico.

Por otro lado, la CEA ha destacado que Andalucía está logrando "estrechar la brecha sociolaboral con respecto al conjunto nacional", tanto en lo relativo a la tasa de paro como a otros indicadores del mercado de trabajo.

En concreto, ha señalado que la tasa de paro ha pasado en los últimos cuatro años de situarse en 5,8 puntos por encima del conjunto nacional a reducirse en torno a tres o casi cuatro puntos en los datos actuales.

Asimismo, ha indicado que la tasa de temporalidad se ha reducido "casi 14 puntos en estos cinco años", lo que, a su juicio, refleja una evolución positiva del mercado laboral andaluz.

Sin embargo, ha advertido de que Andalucía sigue presentando "unos indicadores desfavorables en comparación con el conjunto nacional", por lo que ha defendido la necesidad de continuar adoptando medidas que impulsen la actividad económica.

En este sentido, ha señalado que es necesario "seguir insistiendo en reforzar las decisiones estratégicas que incentiven la actividad económica en sectores con mayor peso específico en la creación de empleo productivo", con especial atención al "sector industrial y en los nuevos escenarios de tecnologías, de la inteligencia artificial y la digitalización".

De otro lado, la organización empresarial ha defendido el "diálogo social como plataforma firme para la adecuación del marco jurídico laboral" y para "abordar las reformas necesarias" en el ámbito del mercado de trabajo.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la "estabilidad y previsibilidad económica como requisito para afrontar las incertidumbres que se generan por las tensiones políticas en el orden mundial".

En este contexto, ha indicado que estos factores "seguirán siendo decisivos para conseguir un mercado de trabajo sólido, fiable y social y económicamente competitivo".

Finalmente, la CEA ha reiterado la necesidad de seguir avanzando en la consolidación de un entorno que favorezca la actividad empresarial como base para la creación de empleo y el crecimiento económico.