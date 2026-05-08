CECE Andalucía alerta de la "infrafinanciación estructural" y de la "limitación del crecimiento de la FP privada"

Archivo - Asamblea anual de CECE Andalucía celebrada en Córdoba. - CECE ANDALUCIA - Archivo

CÓRDOBA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE Andalucía) ha alertado este jueves del "deterioro progresivo" de la sostenibilidad de los centros educativos debido a la "infrafinanciación estructural" y a una planificación "restrictiva" de la oferta por parte de la Administración que supone una "limitación del crecimiento de la FP privada".

Así lo ha trasladado la organización en el marco de su asamblea anual celebrada en Córdoba, donde ha reconocido como "avance" la implantación de módulos autonómicos en la enseñanza concertada, aunque ha subrayado que "no corrigen el problema estructural" ni cubren los costes reales del servicio educativo.

En este contexto, CECE Andalucía ha advertido de la situación del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), donde la falta de financiación está "provocando el cierre" de centros y reduciendo la oferta disponible para las familias. Por otro lado, la federación ha criticado la aplicación de la bajada de ratio en Andalucía al considerar que se está realizando de forma "uniforme y lineal", lo que está generando una pérdida de alumnado en la red concertada, especialmente en los centros con mayor demanda.

Uno de los aspectos más destacados ha sido la denuncia de la falta de crecimiento de los conciertos educativos en etapas donde existe una demanda real, como la Formación Profesional y la Educación Especial. "Nos encontramos con una situación especialmente preocupante: no se está permitiendo crecer al sector allí donde el sistema educativo lo necesita", han señalado desde la organización. En este sentido, han añadido que, pese a existir necesidades de escolarización y centros preparados para ampliar su oferta, no se están incrementando unidades concertadas ni ampliando la red sostenida con fondos públicos en centros de iniciativa social.

Asimismo, CECE Andalucía ha avisado de la situación de discriminación que afecta al alumnado escolarizado en centros privados, que queda "al margen de cualquier programa o ayuda pública". "No estamos hablando de financiación de centros, sino de familias", han subrayado, advirtiendo de que esta exclusión supone "una quiebra del principio de igualdad de oportunidades en función del modelo educativo elegido".

CECE Andalucía también ha advertido del "endurecimiento" del marco normativo en Formación Profesional tanto a nivel autonómico como estatal con restricciones en autorizaciones y nuevas exigencias previstas en el futuro real decreto de calidad. A su juicio, estas medidas apuntan hacia una "limitación del crecimiento de la FP privada" y pueden comprometer la viabilidad de nuevos proyectos y centros ya en funcionamiento.

Ante todo este escenario, la federación ha reclamado una "revisión" del modelo de financiación y una planificación "equilibrada" de la oferta educativa, al tiempo que ha defendido el papel de la enseñanza concertada y privada dentro del sistema. "Está en riesgo el modelo educativo plural y la igualdad de oportunidades de las familias", han concluido.