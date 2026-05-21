CECO acoge la presentación del libro 'Familias Emprendedoras con historia de Córdoba'

CÓRDOBA 21 May. (EUROPA RPESS) -

La sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha reunido a 128 empresas familiares de la provincia en el acto de presentación del libro 'Familias Emprendedoras con Historia de Córdoba', cuyo autor y editor es Guillermo Cuesta, una obra editorial que recoge más de cien historias de empresas familiares de éxito que forman parte esencial del tejido económico y social de la provincia y que han contribuido de manera decisiva a la creación de empleo y riqueza en Córdoba.

Tal y como ha indicado CECO en una nota, la publicación recoge la trayectoria y el legado de estas empresas familiares de la provincia, poniendo en valor el esfuerzo, la tradición y la capacidad emprendedora de varias generaciones de empresarios cordobeses.

Al acto, de carácter privado, han asistido miembros de las familias protagonistas del libro, quienes comparten sus experiencias junto a representantes empresariales e institucionales, que han apoyado este proyecto editorial.

En el mismo han participado Antonio Díaz, presidente de CECO; Francisco Torrent, presidente de la Comisión de Empresa Familiar de CECO; y Sergio Castro, vicerrector de Transferencia, Formación Continua y Emprendimiento de la Universidad de Córdoba. Tras la presentación se ha celebrado una cena-cóctel solidaria en el mismo recinto, durante la cual se haced entrega de un donativo a la ONG cordobesa Sonrisa de Lunares, con la colaboración de Fundación La Caixa.

El libro, cuyo autor y editor es Guillermo Cuesta, forma parte de un ambicioso proyecto editorial que ya ha recorrido las provincias de Málaga, Sevilla, Granada y Almería, con el objetivo de conservar y difundir la memoria empresarial de Andalucía a través de las historias reales de sus protagonistas.

Durante cerca de un año de trabajo, Cuesta ha visitado personalmente cada empresa para conocer de primera mano la evolución de sus compañías, entrevistando a sus responsables y recopilando material gráfico procedente de archivos familiares y empresariales. El resultado es una obra de gran valor documental y humano que refleja la evolución económica y social de Córdoba a través de algunas de sus empresas más representativas.

El libro reúne compañías de distintos sectores productivos y generaciones empresariales. Algunas cuentan con más de ocho generaciones familiares al frente, mientras que otras representan proyectos empresariales más recientes que ya contribuyen activamente al crecimiento económico de la provincia. Todas comparten valores como el esfuerzo, la constancia, la innovación y el compromiso con su tierra.

Este volumen se presenta en una cuidada edición de lujo y gran formato (27 x 32 cm), con 276 páginas y más de 800 fotografías que ilustran la historia y evolución de las empresas participantes.