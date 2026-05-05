El centro comercial La Sierra exhibe una Cruz de Mayo solidaria junto a la Fundación Miaoquehago

Autoridades en la cruz solidaria. - CC LA SIERRA

CÓRDOBA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial La Sierra, propiedad de Carmila y Carrefour Property, acoge hasta el 30 de mayo una nueva edición de su ya tradicional Cruz de Mayo Solidaria, una iniciativa que este año cuenta con la colaboración de la Fundación Miaoquehago, entidad social dedicada a acompañar a personas y familias en momentos de incertidumbre y dificultad.

Según ha indicado el centro comercial en una nota, el delegado de Inclusión y accesibilidad y Movilidad en el Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano de la Torre; la delegada de Servicios Sociales y Mayores, Eva Contador; la presidenta de la fundación, Mercedes Gordillo, y la actriz Eva Pedraza, madrina de la entidad, han acudido al acto oficial inaugural este pasado lunes. Asimismo, el espacio ha recibido una visita muy especial el domingo de la mano de la actriz Macarena Gómez, también madrina de la fundación y una de sus colaboradoras más veteranas.

Durante todo el mes de mayo, los clientes del centro comercial podrán visitar este espacio, ubicado en la planta baja. Esta propuesta invita a los visitantes a formar parte activa mediante la decoración participativa de la cruz, creando así un espacio vivo y colaborativo con un fuerte componente social.

Además, la apariencia de la Cruz, visualmente atractiva, ha sido diseñada para conectar con el público desde la emoción, reforzando así el posicionamiento del centro comercial como un espacio comprometido con su entorno social.

Gracias a esta iniciativa, la asociación podrá dar a conocer su labor, promoviendo además la recaudación de fondos para futuros proyectos. Además, durante algunos días, la Fundación Miaoquehago contará con presencia física en el centro comercial para ofrecer información sobre su actividad y exponer merchandising solidario, cuya recaudación irá destinada a sus acciones sociales.

La Fundación Miaoquehago busca poner el foco en los verdaderamente importante: las personas, sus historias y la necesidad de construir redes de apoyo, ayudando a niños con problemas de desarrollo infantil. Bajo el lema 'La Magia está por todas partes y si no eres capaz de verla quizás necesites gafas' trabaja activamente en la orientación, acompañamiento emocional y asesoramiento práctico para quienes atraviesan situaciones complejas, ofreciendo herramientas que les permitan avanzar con mayor seguridad.

Además, ayuda a sufragar gastos de terapias a niños de toda España, habiendo superado ya los 500.000 euros en sus convocatorias trimestrales de ayudas.