El Centro de Convenciones de Córdoba celebra tres años con un impacto de 35 millones de euros y 60.000 pernoctaciones

El alcalde de Córdoba, José María Bellido; la teniente de alcalde de Economía y Empleo, Blanca Torrent, y la coordinadora general de Economía y Empleo, Estefanía Montes, han hecho este martes balance de los tres años de actividad del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC), por el que han pasado unas 60 citas que han generado un impacto directo de 35 millones de euros en la ciudad y unas 60.000 pernoctaciones.

Así lo han destacado al presentar la cuarta edición del Congreso Microbioma 2025, con la asistencia de más de 1.100 personas de 32 países en dos días, con ingenieros de las tecnologías que tienen que ver con el agroalimentario.

Según ha explicado Pedro Palazón, CEO de Ideagro y miembro del comité científico de Microbioma, van a discutir sobre el uso de microorganismos para "optimizar la agricultura, como base para una agricultura más sostenible, más rentable y mucho más eficiente", a la vez que "poner en valor el recurso del suelo, cómo optimizarlo y obtener muchos más nutrientes".

Mientras, el alcalde ha elogiado el citado congreso relacionado con "un sector tan importante para la ciudad y la provincia, como es la agricultura y la investigación en la misma, de cómo con microorganismos se puede mejorar la eficiencia en la producción".

Por igual, ha elogiado que este centro "ya es una referencia en el sector y para toda España, con datos que son muy significativos", donde la media de asistencia a los congresos, ferias y exposiciones que se celebran supera las mil personas en cada evento, recordando algunos congresos ligados al mundo de la medicina de hasta 3.000 personas.

CUENTAS "SORPRENDENTES"

Por tanto, Bellido ha resaltado que "ya es un motor de desarrollo económico en la ciudad, que además se hace desde la sostenibilidad y el equilibrio". "Las cuentas de estos años son muy buenas, incluso sorprendentes, porque directamente el centro de congresos ha generado ingresos para el Ayuntamiento, por las tasas y los precios que pagan quienes están aquí, de más de 350.000 euros", mientras que los gastos de mantenimiento, limpieza y seguridad están en el conjunto de los tres años en unos 170.000 euros.

En este sentido, ha subrayado que "por cada euro que el Consistorio obtiene, se generan cien euros para la ciudad", que "es lo que más nos importa, porque es evidente que detrás de todos estos congresos, además de la marca y del conocimiento científico, para la ciudad es muy importante porque las 60.000 pernoctaciones generan empleo", con "los 35 millones de euros, que aportan negocio para comercios, transporte, hostelería y hoteles".

Asimismo, ha adelantado que para 2026 ya hay más de 25 eventos cerrados, de manera que "sigue a un magnífico ritmo la ocupación de este centro", al tiempo que ha comentado que "la media de participación en un congreso de la misma sociedad científica o de los mismos organizadores que se celebra en Córdoba respecto a la edición anterior tiene un aumento de un 20% de participantes", algo que "demuestra el atractivo de la ciudad y las instalaciones y el servicio que se presta, que es de excelencia", ha enfatizado.