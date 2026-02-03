El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén cierra al público este miércoles por las inclemencias meteorológicas

Archivo - Fachada del Centro Cultural Baños Árabes de Jaén. - CENTRO CULTURAL BAÑOS ÁRABES - Archivo

JAÉN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Baños Árabes, de Jaén, permanecerá cerrado al público este miércoles como consecuencia de las inclemencias meteorológicas previstas.

La Diputación, titular de este espacio, informará a lo largo de la jornada de este miércoles sobre posibles cambios en la situación y sobre la reapertura del centro cultural, en función de la evolución de las condiciones meteorológicas, según ha explicado este martes en una nota.

Asimismo, la proyección de la película 'Los Domingos', prevista para este miércoles en los Cines La Loma de la capital dentro del programa 'Encuentros del cine español', también ha sido suspendida.