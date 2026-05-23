Cesur se suma a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031

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GRANADA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada continúa sumando apoyos a la candidatura de Granada 2031 Capital Europea de la Cultura con la adhesión de Cesur, una de las principales organizaciones empresariales del sur del país, que ha formalizado su respaldo al proyecto impulsado por la ciudad para optar a la Capital Europea de la Cultura en 2031.

La adhesión ha sido rubricada por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el vicepresidente ejecutivo de Cesur, Fernando Seco, en un acto en el que ambas instituciones han destacado la importancia de seguir incorporando al tejido empresarial y social al desarrollo de una candidatura concebida como un proyecto colectivo de ciudad, según ha informado el Consistorio en una nota.

Así, la alcaldesa ha agradecido el respaldo de Cesur y ha subrayado que "Granada 2031 sigue consolidándose como una candidatura capaz de unir cultura, conocimiento, innovación y desarrollo económico en torno a un proyecto compartido de futuro para la ciudad".

En este sentido, ha señalado que "la implicación de organizaciones empresariales de referencia permite ampliar la dimensión de la candidatura y reforzar su capacidad para generar oportunidades, atraer talento y proyectar Granada dentro y fuera de España".

CESUR es una asociación integrada por empresarios y altos directivos de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla que trabaja para impulsar iniciativas vinculadas al desarrollo económico, la innovación empresarial, la competitividad y la mejora de las condiciones sociales y educativas del sur de España.

La entidad promueve además espacios de colaboración entre empresas, instituciones y sociedad civil con el objetivo de reforzar el liderazgo económico y empresarial del territorio.

La organización agrupa a cientos de empresas y directivos de referencia pertenecientes a sectores estratégicos como la industria, la tecnología, la energía, las infraestructuras, el turismo, la agroalimentación o los servicios, desarrollando además iniciativas vinculadas al emprendimiento, la innovación abierta, el talento y la conexión entre el ámbito empresarial, educativo y social.

Por su parte, Fernando Seco ha señalado: "Con nuestra adhesión al proyecto 'Granada Capital Europea de la Cultura 2031', desde Cesur reafirmamos el compromiso de los empresarios del sur de España con el impulso de la cultura como un motor estratégico de desarrollo económico, innovación y cohesión social para nuestra tierra".

De este modo, el Ayuntamiento de Granada continuará desarrollando durante este año nuevas acciones de participación, colaboración institucional y programación cultural vinculadas a Granada 2031 Capital Europea de la Cultura con el objetivo de "seguir ampliando la base social de apoyo a una candidatura que aspira a situar la cultura como uno de los grandes motores de transformación y proyección internacional de la ciudad".